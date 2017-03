Exclusiva AP: Responsables de error no volverán al Oscar

Baldwin trabaja en libro satírico sobre Trump

NUEVA YORK (AP) — Alec Baldwin encontró otra manera de burlarse de Donald Trump. Baldwin se ha unido al escritor Kurt Andersen para el libro satírico “You Can’t Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump”, anunció Penguin Press el miércoles. El libro saldría … Seguir leyendo Baldwin trabaja en libro satírico sobre Trump →