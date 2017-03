Metallica llama a México “su segundo hogar”

CIUDAD DE MEXICO (AP) — La conexión de Metallica con sus seguidores mexicanos es tan cercana que sus integrantes consideran al país como “su segundo hogar”.

La banda estadounidense regresó a México esta semana para ofrecer una serie de conciertos en el Foro Sol de la capital, el mismo lugar donde en 2009 realizó tres históricas presentaciones que quedaron registradas en su DVD “Orgullo, pasión y gloria”.

“¡México! Nos hacen sentir muy bien. Este es nuestro segundo hogar. No importa de dónde son, cómo lucen, cómo visten. ¡Estamos hoy aquí, y ustedes son parte de la familia Metallica!”, expresó emocionado el vocalista James Hetfield ante el júbilo de los 65.000 asistentes reunidos en el foro la noche del miércoles, durante el primero de sus tres shows programados en ese escenario.

El cuarteto también integrado por el baterista Lars Ulrich, el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo inició en México la promoción de “Hardwired. To Self-Destruct” en octubre pasado, y aquí mismo arrancó una nueva fase de la gira internacional “World Wired Tour”. Es la quinta ocasión que la agrupación se presenta en el país, tras las gratas experiencias de 1993, 1999, 2008 y 2012.

A diferencia del incidente ocurrido en la pasada entrega de los Premios Grammy, en el que buena parte del dueto entre Hetfield y la cantante Lady Gaga fue interpretado con un micrófono muerto, la actuación de la banda de heavy metal más famosa del mundo se realizó impecablemente.

La velada inició, como en cada una de sus giras, con un fragmento de “The Ecstasy of Gold”, partitura original de Ennio Morricone y que forma parte de la música del filme de 1966 “El bueno, el malo y el feo”.

Luego, los poderosos riffs al ritmo de “Hardwired” y “Atlas, Rise!” desataron una sacudida masiva de cabelleras que por momentos se hizo más intensa, sobre todo cuando en el repertorio aparecieron canciones clásicas de la banda como “For Whom the Bell Tolls”, “The Memory Remains”, “Welcome home (Sanitarium)” y “Moth Into Flame”.

La visita de la famosa agrupación californiana, con 35 años de carrera, incluyó no sólo un despliegue de enormes pantallas, llamaradas y luces láser, también la actuación del veterano Iggy Pop, quien fungió como abridor de lujo.

A punto de cumplir 70 años, el cantante, productor y actor originario de Michigan hizo gala de su dominio sobre el escenario con una presentación cruda y directa, en la que brillaron temas como “Skull Ring”, “I’m Sick Of You”, “Repo Man”, “I wanna Be Your Dog” y “Lust for Life”.

Con el torso descubierto, Iggy Pop se retorció y bailó de un lado del escenario al otro, al tiempo que la banda que le acompañaba imprimió fuertes dosis de punk-rock entre la multitud, en la que figuraron varias generaciones de amantes del heavy metal.

Tras el segundo y tercer concierto que ofrecerá en la capital mexicana, el viernes y el domingo, respectivamente, Metallica viajará los próximos días a Sudamérica para encabezar las ediciones latinoamericanas del Festival Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, a realizarse a finales de marzo y principios de abril.

Posteriormente regresará a Estados Unidos para iniciar una extensa gira norteamericana que la llevará por 23 ciudades de ese país y Canadá, y que tendrá su primera parada en Baltimore el 10 de mayo próximo. Al igual que en México, cada entrada al concierto incluirá una copia de “Hardwired… To Self-Destruct”, su primer álbum en ocho años, ya sea en formato CD o digital.