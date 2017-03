Maná pide disculpas a Chile por apoyo marítimo a Bolivia

Entrevista con la soprano Ana María Martínez

La soprano puertorriqueña que goza de reconocimiento a nivel internacional, nos habla de su debut con el personaje de Tatiana en la ópera ‘Eugene Onegin’ -en cartelera en Lyric Opera of Chicago hasta el 20 de marzo- de darle voz a ‘La Fiamma’ de ‘Mozart in the Jungle’ y de la vida y sacrificios de la ópera.