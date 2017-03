Schwarzenegger renuncia a “Celebrity Apprentice”

NUEVA YORK (AP) — Arnold Schwarzenegger dijo que tuvo suficiente de “The New Celebrity Apprentice” y culpó al presidente Donald Trump por los malos resultados recientes del programa. El exgobernador de California señaló el viernes que no le molestaría trabajar con NBC y el productor Mark Burnett de nuevo “en un programa que no tenga … Seguir leyendo Schwarzenegger renuncia a “Celebrity Apprentice” →