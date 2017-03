Shakira y Vives defienden la originalidad de “La bicicleta”

MADRID (AP) — Los superastros colombianos Shakira y Carlos Vives afirman que su éxito “La bicicleta” es una obra original y rechazan las alegaciones de plagio vertidas por un cantante y productor cubano afincado en España, señaló el lunes una publicista de Shakira.

La semana pasada, un juez en Madrid admitió a trámite la demanda de Liván Rafael Castellanos, conocido artísticamente como Livam, que argumenta que “La bicicleta” presenta un estribillo basado en una melodía y frase originales de su canción “Yo te quiero tanto” de 1997.

Vives y Shakira rechazan hablar sobre el tema porque no han recibido notificación alguna de la demanda, dice un comunicado enviado a The Associated Press el lunes por 42West, la firma de publicidad que representa a la cantante.

“La bicicleta” ganó en noviembre los Latin Grammy a la grabación y la canción del año.