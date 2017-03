Sally Field regresa a “El zoo de cristal”, en Broadway

NUEVA YORK (AP) — Trece años después de haber protagonizado “The Glass Menagerie” (“El zoo de cristal”) en Washington, Sally Field regresa a la obra maestra de Tennessee Williams en Broadway.

La laureada actriz retoma el papel de Amanda Wingfield, la temible madre sureña que encarnó en el Centro Kennedy en el 2004.

“Realmente está allá arriba en la cima. Es la mejor obra estadounidense que se haya escrito, no cabe duda”, dijo Field. “Creo que invita a la investigación una y otra vez”.

Y Wingfield “es un personaje muy complicado de interpretar”, agregó.

Field, de 70 años, se suma a una lista de actores famosos que han regresado a Broadway en años recientes para hacer papeles que ya habían interpretado, como Glenn Close en “Sunset Boulevard”, Jessica Lange en “Long Day’s Journey Into Night” (“Largo viaje hacia la noche”) y Jeff Daniels en “Blackbird”.

Para Field, la decisión fue sencilla: “Hay muy pocos personajes tan interesantes para mujeres mayores en el teatro, en el cine o incluso en la literatura, honestamente. Quiero decir, hay algunos, pero hay que salir a buscarlos”.

En “El zoo de cristal”, una madre avejentada y sofocante espera que su hijo infeliz pueda realizar el sueño de ella de encontrarle el novio perfecto a su hija tímida y enfermiza. La última reposición en Broadway fue en el 2013, con Cherry Jones y Zachary Quinto como protagonistas.

La actual puesta es dirigida por el ganador del Tony Sam Gold y coprotagonizada por el actor y director también laureado con el Tony Joe Mantello, como el hijo de Field, junto con Finn Wittrock y Madison Ferris.

Field reconoce que está “creativamente chiflada” por Gold, el admirado director del musical “Fun Home” que el año pasado exploró la obra en Amsterdam. Y Mantello es la cereza del pastel: “Claro que siempre voy a considerar volver a hacer de Amanda, pero bajo estas circunstancias era mejor que bueno”, dijo la actriz ganadora de dos Oscar.

Gold no pudo creer su suerte al persuadir a Field. “No sé qué hice para merecer esto”, manifestó. “Ella dijo, ‘yo solo quiero volver a subirme al escenario’ y yo estaba muy entusiasmado con esta obra, que es su favorita. Así que terminó siendo la decisión más fácil que hayamos tomado”.

La producción que se presenta en el Teatro Belasco es más cruda que las del pasado, según Field. “No es ‘El zoo de cristal’ que vio tu madre”’, dijo. “Es una versión más dura”.

Field recibió Premios de la Academia por su trabajo en “Norma Rae” y “Places in the Heart” (“En un lugar del corazón”) y fue nominada por su papel de Mary Todd en “Lincoln”, de Steven Spielberg. También trabajó cinco temporadas en la serie “Brothers and Sisters” de la cadena ABC, recibiendo un Emmy en la primera.

Field, cuya única actuación previa en Broadway fue en 2002 como un reemplazo en “The Goat, or Who Is Sylvia” de Edward Albee, es una gran admiradora del teatro y dice que ve cada obra que puede, incluso más de una vez.

“Vale la pena. Creo que en este momento el teatro estadounidense es realmente emocionante, que es un momento muy emocionante en Nueva York, off-Broadway y en Broadway. Y agregaría que es, me parece, un momento importante para los artistas, para las voces, … para la naturaleza peligrosa del teatro”.

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits