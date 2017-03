Aida Cuevas con ‘amor eterno’ a México y a Juan Gabriel

CHICAGO_ La relación que sostiene la cantante mexicana Aida Cuevas con “La Ciudad de los Vientos” se ha afianzado en los últimos años. Por citar, en 2014 actuó dos veces en la ciudad y ambas le son inolvidables.

La primera fue el 4 de abril cuando acompañó a Juan Gabriel (1950-2016) en el que sería el penúltimo concierto en Chicago de “el divo de Juárez”; la segunda fue su concierto -junto al Mariachi Reyna de Los Ángeles- del 15 de noviembre en el Auditorium Theatre, evento que según los organizadores, rompió récord de asistencia en el recinto al reunir a 4 mil personas.

Y desde entonces cada año ha sumado buenos recuerdos y momentos especiales. En 2015 Cuevas fue la madrina del Primer Festival Internacional del Mariachi y Danza Folklórica de Chicago, realizado el 28 en Millennium Park y que reunió a 18 mil personas; regresó el 14 de noviembre en concierto con Mariachi Reyna de Los Ángeles para celebrar sus 40 años de carrera y el pasado 28 de octubre fue la invitada sorpresa de Lila Downs en su concierto en el Auditorium Theatre.

El próximo 17 de marzo Cuevas volverá a dicho recinto, acompañada por “el mejor mariachi del mundo”, el Mariachi Vargas de Tecalitlán para el evento denominado la Primera Gala de Mariachi.

“Desde que inicié mi carrera y fui la primera vez a Chicago, la gente me recibió con ese cariño y con esas ganas de escuchar la música ranchera. Te puedo decir que después de México, Chicago es mi público. Es un público que de verdad aprecia la música ranchera, siempre me ha recibido muy bien y está en mi corazón. Regresar a Chicago es una bendición”, aseguró Cuevas a HOY en entrevista telefónica.

Presentarse con el Mariachi Vargas de Tecalitlán le permitirá cantar un repertorio especial que aún está por definir. Adelantó que le mandó a la agrupación una “listota” (gran lista) de canciones que podrían cantar esa noche y que espera llegar a Chicago un par de días antes de la gala para precisar el programa.

“No no pueden faltar en mi repertorio canciones bravías y por supuesto, quiero cantar algo del disco más reciente que grabé, ‘Pa’ que sientas lo que siento’, quiero cantar (temas) de Juan Gabriel y por supuesto, ‘El Pastor’, que es mi canción de bandera”, adelantó.

Juan Gabriel: su compadre, su cómplice

Como dice la canción “Amor eterno”, Aida Cuevas ha sufrido mucho por la ausencia de “el divo de Juárez”, fallecido el pasado 28 de agosto. Padrino de bautizo de Rodrigo -su hijo mayor-, Juan Gabriel fue su cómplice, su amigo.

“Fue muy dadivoso conmigo, fue mi paño de lágrimas, me ayudó y me aconsejó en mi carrera, no cualquiera hace eso. Cuando le hice un pequeño homenaje en el disco ‘Totalmente Juan Gabriel’, le gustó tanto que me dijo: ‘Quiero que me haga cuatro más’. Me dejó más de sesenta canciones, unas conocidas, otras no tanto, y seis inéditas. Tengo material suficiente para cumplirle el sueño a mi compadre. De verdad no sabes cuánto lloro por su ausencia, me siento agradecida con la vida y con él”, aseguró.

Con sus ‘paisanos’ mexicanos

El mes pasado Aida celebró en un concierto en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México -que tuvo entradas agotadas- formalmente sus cuatro décadas de carrera. Como invitados especiales tuvo a Lila Downs, Pablo Montero, así como a sus hijos, los cantantes Rodrigo y Diego Cuevas.

Ese concierto dijo, fue un gran logro, ya que destacó la música mexicana, el género ranchero, no cuenta con apoyo de las radiodifusoras y los medios en México. Por esa respuesta es que el próximo 30 de septiembre volverá a presentarse en dicho recinto.

En tanto, venir a EEUU y hacerle pasar un buen rato a la comunidad mexicana y latina con su música, lo ve como una misión.

“Son momentos difíciles”, dice sobre la situación política de EEUU y de las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump.

“Este señor se está ‘echando’ los enemigos de todo el mundo. Nosotros como mexicanos debemos estar unidos y mostrar que vamos a tener más fuerza; tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra música ranchera”, agregó.

De la Gala de Mariachi, adelantó, espera sea un evento que le permita al público olvidarse de sus problemas.

“Espero que el público llene este lugar que ya lo ha hecho en otras ocasiones, que goce, que disfrute, que se desconecte. Sé que la Virgen de Guadalupe nos protegerá con su manto para pasar una gran noche mexicana”.

Gala de Mariachi

Cuándo: 17 de marzo, 8 p.m.

Dónde: Auditorium Theatre, 50 E. Congress Parkway

De qué se trata: Aida Cuevas y el Mariachi Vargas de Tecalitlán actuarán en esta primera gala del mariachi.

Admisión: $40-103

Información: 312.341.2300