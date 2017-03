La telenovela como inspiración en ‘Destiny of Desire’

El elenco de la obra ‘Destiny of Desire’, el director José Luis Valenzuela (segundo de der. a izq.) y la dramaturga Karen Zacarías (primera de der. a izq.) durante los ensayos y día de prensa, el 3 de marzo. CORTESÍA GOODMAN THEATRE

CHICAGO_ En una de las salas del Goodman Theatre, el elenco de “Destiny of Desire” se alistaba para ensayar una escena, quizá una de las más fuertes de la obra.

Ese ensayo del pasado 3 de marzo fue más que uno general. Fue la oportunidad denominada “día de prensa”, donde algunos medios locales se dieron cita para ver algunos instantes de la obra, una comedia escrita por la dramaturga Karen Zacarías y dirigida por José Luis Valenzuela.

La expectativa estaba presente. Descrita como “una telenovela” en el escenario, esta comedia de Zacarías tiene varias lecturas, comenzando con el drama telenovelero.

El ensayo transcurre en una escena que tiene lugar en un casino. Los personajes de clase alta y baja -nunca media- viven conflictos, enredos, amores y desamores. Y de pronto, el ritmo pegajoso de una cumbia invade el lugar.

“Ves lo que me haces, revuelves mi razón y dejas que se desate mi deseo y mi tentación”, es la primera estrofa de la canción que canta Ella Saldaña North, interpretando a Victoria María del Río, una de las protagonistas que baila con su respectivo galán tipo “telenovela”, el actor Fidel Gómez como Diego Mendoza.

¿Es entonces “Destiny of Desire’ una telenovela con clichés latinos? Aún está por verse, pero no, la trama no va por ahí. Parece telenovela, pero va más allá.

“Como mexicana viviendo en EEUU vi en las telenovelas una manera de reconectarme”, comentó Zacarías en un momento de la conversación. Al igual cualquiera que haya experimentado ese “encanto” que tienen las telenovelas, Zacarías se encontró “200 horas después” pasadas frente al televisor y enredada en el culebrón de estas historias.

Le despertaba curiosidad saber qué tenía este género televisivo tan popular en Latinoamérica y en el resto del mundo que se volvía tan adictivo. Y le interesaba más todavía, conocer a su audiencia.

La obra se estrenó en 2015 en California; en Chicago debuta este 11 de marzo.

“Destiny of Desire” adelantó, aborda casos de la vida real a los que se enfrentan como artistas latinos.

“Todo lo que hacemos, no importa lo que sea, todo lo comparan con una telenovela y no lo dicen de una manera halagadora”, compartió de cómo algunos perciben el arte latino fuera de la comunidad.

“Quería apropiarme de la telenovela sin complejos”, aseguró la autora.

Los riesgos de caer en los clichés estuvieron bien medidos por el director. Valenzuela, quien es el director artístico de Latino Theater Company y de The Los Angeles Theatre Center, se concentró en eso.

“Fuimos muy cuidadosos”, aseguró. “Lo personajes tienen que vivir esa realidad -tipo telenovela- de la manera más clara posible, y se logra un balance en la obra y eso es un territorio peligroso y difícil de lograr. Es hiperrealismo”, agregó.

La obra también tendrá -por lo que se ve en sus avances y lo visto en los ensayos- esos momentos de crítica social. Hay esa intención. Y sobre todo, contar con comedia y drama una historia.

Destiny of Desire

Cuándo: Del 11 de marzo al 16 de abril

Dónde: Goodman Theatre, 170 N. Dearborn St.

Admisión: Desde $18

Información: 312.443.3800 o www.goodmantheatre.org