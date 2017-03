Amal Clooney: No permitan que ISIS quede impune

NACIONES UNIDAS (AP) — La abogada de derechos humanos Amal Clooney exhortó a Irak y otras naciones a que no permitan que el grupo extremista Estado Islámico "cometa genocidio impunemente". Resulta "estremecedor" no solo la brutalidad del grupo sino también la respuesta "pasiva" de las naciones del mundo a la campaña para investigar sus crímenes