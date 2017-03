Ed Sheeran aparecerá como invitado en “Game of Thrones”

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Ed Sheeran aparecerá como invitado en la próxima temporada de “Game of Thrones”. Los productores de la serie hicieron el anuncio el domingo por la noche durante una conferencia en el festival South by Southwest en Texas. El productor David Benioff dijo a la audiencia que por años estuvieron tratando … Seguir leyendo Ed Sheeran aparecerá como invitado en “Game of Thrones” →