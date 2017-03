El revolucionario debut de The Velvet Underground cumplió 50 años

NUEVA YORK_ El debut de The Velvet Underground, el emblemático disco del plátano, cumplió 50 años consagrado como uno de los álbumes más revolucionarios e influyentes de la historia del rock.

Publicado el 12 de marzo de 1967 bajo la producción de Andy Warhol, “The Velvet Undreground & Nico” fue inicialmente un fracaso comercial que permaneció en buena medida ignorado hasta los años 70.

Con el paso de los años, sin embargo, la obra se ha afianzado como una de las más respetadas e imitadas del rock.

Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Moe Tucker, acompañados en esta ocasión por la cantante Nico, se adelantaron a su tiempo con un puñado de canciones que combinaban luz y oscuridad, tradición y experimentación, y que inspiraron a varias generaciones de bandas alternativas.

El disco vendió sólo 30.000 copias en sus cinco primeros años, pero tal y como dijo Brian Eno en 1982, parecería que toda persona que compró una de esas 30.000 copias empezó su propio grupo.

Grabado en Nueva York durante 1966, con varias regrabaciones y modificaciones por exigencia de la discográfica, el estreno de The Velvet Underground incluye varios de los temas más conocidos del grupo como “Heroin”, “Sunday Morning” y “I’m Waiting for the Man”.

Las letras de Reed tocaban temas casi tabú entonces como las drogas y el sexo y llegaban envueltas en el manto de experimentación tejido por Cale a base de ruido y de una viola cuyo sonido estaba inspirado en el motor de un avión, según el propio artista.

La icónica portada diseñada por Warhol, que en las primeras ediciones incluía un adhesivo que podía despegarse para revelar un plátano color rosa, es todavía una de las más emblemática de los 60.

The Velvet Underground se había formado un par de años antes en el entorno de la Factory de Warhol y, tras su debut, únicamente publicó cuatro discos más antes de disolverse en 1973.

Lou Reed, su líder, falleció en octubre de 2013 a los 71 años tras una extensa carrera en solitario.