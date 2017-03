Falleció Amy Krouse Rosenthal, autora de la columna ‘Deberías de casarte con mi esposo’

CHICAGO_ La escritora Amy Krouse Rosenthal, oriunda de esta ciudad, falleció este 13 de marzo a los 51 años luego de una batalla contra el cáncer de ovario.

Una autora e ilustradora prolífica, Amy Krouse es la autora de la columna titulada “Deberías de casarte con mi esposo” y que fue publicada por el New York Times el 4 de marzo tanto en inglés como en español.

Más que una columna o un perfil, es una carta de amor a su marido, Jason Brian Rosenthal.

Comienza así:

“Llevo un tiempo intentando escribir esto, pero la morfina y la falta de hamburguesas jugosas (creo que ya van cinco semanas sin comida de verdad) me han dejado sin energía y han interferido con lo que me queda de capacidad de prosa. Además, las siestas que me pegan a la mitad de escribir alguna oración claramente no han permitido que trabaje tan rápido como me gustaría hacerlo. Aunque, hay que admitirlo, también me dan algo de diversión psicodélica. Pero tengo que terminarlo ya porque tengo una fecha límite, una muy cercana. Necesito decirlo, y hacerlo bien, mientras tengo tu atención y todavía tengo un pulso”.

La autora realza que ha estado casada con “el hombre más maravilloso durante 26 años” y planeaba que fueran al menos, 26 más.

“¿Quieren oír un chiste morboso? Una pareja casada llega a la sala de emergencias el 5 de septiembre de 2015. Unas horas y varios estudios después, el doctor les indica que el dolor inusual que siente la esposa en su costado derecho no es apendicitis, como pensaban, sino cáncer de ovario”, cuenta.

Lo que sigue en la columna es un recuento de cómo sus planes cambiaron tras el diagnóstico.

Luego, cambia el tema para centrarse en el protagonista de la columna -su esposo Jason- evadiendo usar sitios para buscar pareja como Tinder o eHarmony, y procurando que esta columna sea más que una carta de recomendación para la posible mujer que sea su próxima esposa.

“Es fácil enamorarse de él. A mí me tomó un día”, cuenta para luego narrar esa primera cita en 1989 y seguir narrando los atributos de su marido.

“Ahora va una lista de sus atributos, en ningún orden en particular, porque todos me parecen importantes:

Se viste bien. Nuestros hijos —que son adultos jóvenes—, Justin y Miles, a veces le piden prestada su ropa. Los que lo conocen o quienes llegan a avistar el espacio entre sus pantalones de vestir y sus zapatos saben que tiene un don para usar calcetas fabulosas. Está en forma y disfruta de ejercitarse”.

Y agrega: “Si nuestro hogar hablara, agregaría que Jason es asombrosamente habilidoso. Cuando se trata de comida… ¡wow, este hombre sabe cocinar! Después de un largo día no hay mayor regocijo que verlo cruzar la puerta con una bolsa del supermercado en las manos y me vuelve a conquistar con un aperitivo de aceitunas y algún queso que consiguió, en lo que cocina una cena”.

“Quiero tener más tiempo con Jason. Quiero tener más tiempo con mis hijos. Quiero tener más tiempo para disfrutar de unos martinis los jueves en la noche en el Green Mill Jazz Club. Pero eso no va a suceder. Probablemente, solo me quedan algunos días como persona en este planeta. Entonces ¿por qué hago esto? Terminé de escribir esto en el Día de San Valentín, y el regalo más genuino (que no sea un jarrón miniatura) que puedo esperar darle es que la persona apropiada lea esto, busque a Jason y empiece otra historia de amor”.

“Así que dejaré este espacio en blanco a propósito, para que tú y él puedan tener el nuevo comienzo que merecen”.

“Con todo mi amor, Amy”, se despide.

A Rosenthal le sobreviven su esposo Jason y sus tres hijos, Justin, Miles y Paris.