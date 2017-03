Alan Menken habla de “La Bella y la Bestia” y Emma Watson

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — El compositor Alan Menken realmente quería incluir la canción “If I Can’t Love Her” en la nueva película con actores reales de “La Bella y la Bestia”.

La emocionante balada, interpretada por the Beast, fue escrita para el musical de Broadway como el número de cierre previo al intermedio.

“Es una canción monumentalmente buena. Pero corresponde a la estructura de un musical teatral”, dijo Menken recientemente. “Hice varios intentos… y (el letrista) Tim Rice me dijo, ‘sería como escribir ‘No llores por mí Brasil”’.

Así que quedó fuera del filme, al igual que otras canciones de la puesta de Broadway como “Home” (aunque parte de la música de ese tema sí se escucha en la cinta). Menken, ganador de premios Oscar por la música original de “La Bella y la Bestia” (1991) y por la canción “Beauty and the Beast”, sabía que este barco estaba en manos del director Bill Condon.

“Tengo que encontrar el equilibrio entre conservar el espíritu del original y del show de Broadway y ser un miembro entusiasta y comprensivo del equipo para llevarlo a un nuevo territorio”, dijo Menken. “Con ‘La Bella’ tuve la bendición de tener a Bill Condon… Es inteligente, le encanta el teatro musical y le encanta ‘La Bella y la Bestia”’.

Los fans de “La Bella y la Bestia” tampoco deben angustiarse: todas las canciones escritas por Menken y Howard Ashman para la cinta animada de 1991 están en la versión que se estrena el viernes, con unos pocos ajustes y algunas letras de Ashman que no se habían usado antes, en piezas como “Gaston” y la versión de cierre de “La Bella y la Bestia”. (Ashman murió de complicaciones de sida antes del estreno de la película animada).

Los cambios también dieron cabida a tres nuevas canciones de Menken y Rice, incluyendo una balada más adecuada para la Bestia, “Evermore”, interpretada luego que deja ir a Bella.

“Teníamos estos números animados y la única balada, así que sentimos que podíamos permitirnos momentos más dulces o más conmovedores”, dijo Menken acerca de las nuevas canciones. Hay una para los objetos domésticos, “Days in the Sun”, y una para el padre de Bella, Maurice (Kevin Kline), “How Does a Moment Last Forever”.

A Menken le encantan las interpretaciones distintas de su trabajo. En sus más de 30 años de trayectoria creando algunas de las bandas sonoras de Disney más emblemáticas de todos los tiempos, ha visto sus obras vivir más allá de la pantalla. Muchos de sus proyectos han sido llevados a Broadway, incluyendo “La sirenita” y “Aladdín”, que también aguardan futuras versiones con actores reales.

“Me veo como un arquitecto”, dijo Menken. “Diseño una estructura y otras personas viven en ella”.

Es una de las cualidades que hacen de él un compositor tan talentoso.

“Encuentro que su música es muy fácil de cantar porque él hace todo el trabajo por uno. Uno no tiene que ponerle más nada, todo está ahí”, dijo la veterana de Broadway Audra McDonald. “Es uno de esos compositores que pueden atraparte el corazón con una melodía, tanto que uno ni siquiera se da cuenta porque lo hace de una forma tan simple. Uno no se da cuenta de que está entrando y tomándote el corazón y sacándotelo, o masajeándotelo”.

Mientras gran parte del reparto tenía algún tipo de experiencia en Broadway, Menken reconoce que los protagonistas Emma Watson y Dan Stevens estaban un poco verdes en el área.

“Ambos estaban un poco como venados encandilados”, dijo el músico.

Watson, en particular, necesitaba de espacio para encontrar su propia voz como Bella.

“No estoy acostumbrado a ser una presencia intimidante, pero creo que el compositor le causaba algo de miedo así que nos aseguramos de que tuviera su propio profesor de canto”, dijo Menken. “Yo di un paso atrás, lo que estuvo bien. Las canciones hablan por sí mismas. Siempre puedo dar mis notas a distancia”.

Por si sirve de algo, Watson ahora se siente a gusto con Menken.

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr