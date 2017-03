Anuncian el programa del Festival Ravinia 2017

CHICAGO_ Más de 140 eventos son los que integrarán el Festival Ravinia 2017, a realizarse del 3 de junio al 17 de septiembre, entre los que figuran el debut en el festival del director venezolano Gustavo Dudamel, el de la cantante mexicana Lila Downs y el regreso de Los Tigres del Norte.

Welz Kauffman, presidente y director de Ravinia anunció este 15 de marzo vía comunicado de prensa el programa.

“A menudo me preguntan qué define una temporada exitosa. Debido a que hay muchas maneras de disfrutar de Ravinia, esa respuesta es diferente para todos, y sus momentos decisivos podrían ser un gran espectacular de luz y sonido con una legendaria máquina de éxitos o una noche tranquila en el césped con un concierto de cámara que fluye del Martin Theatre, uno de nuestros populares proyectos cinematográficos o una de nuestras magníficas obras maestras clásicas, interpretadas como sólo la Orquesta Sinfónica de Chicago puede. Será un verano con todo en Ravinia 2017”, precisó Kauffman.

En el caso del director Gustavo Dudamel, estará presentándose con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela el 14 de septiembre a las 8 p.m. con un programa que incluirá la Sinfonía 5 de Prokofiev así como obras de los compositores hispanos Evencio Castellanos, Julián Orbón, Camargo Guarnieri, Silvestre Revueltas y Oscar Lorenzo Fernández.

Además de Dudamel, otros 58 artistas harán su debut en Ravinia, entre ellos la cantante mexicana Lila Downs, Stevie Nicks, John Mellencamp, Pentatonix, Common, la estrella del musical “Hamilton” Leslie Odom Jr., y Ryan Speedo Green.

En la música clásica la Orquesta Sinfónica de Chicago tendrá su octogésimo segundo año consecutivo en residencia en el festival, y se tendrá la participación de La Orquesta Sinfónica de Lucerna, la más antigua de Suiza.

La cantante Lila Downs actuará el 1 de julio a las 7:30 p.m.

“Los jefes de jefes”, Los Tigres del Norte, regresarán para la segunda celebración anual “Fiesta Ravinia”, en honor del Día de la Independencia de México, presentándose en esta ocasión junto a la cantante española Natalia Jiménez el 17 de septiembre.

En una fiesta de comenzará desde las 2 p.m. y en la que habrá mariachi, actuaciones infantiles y actividades para la familia, el concierto de Los Tigres y Jiménez será a partir de las 6 p.m.

Otros de los que estarán en el festival y que se presentarán en un programa conjunto: John Legend/Gallant; OneRepublic/Fitz & the Tantrums; Michael Bolton/Gladys Knight; Garbage/Blondie el 22 de julio; Lifehouse/Switchfoot; The Beach Boys/The Temptations, y Judy Collins/Stephen.

Entre los favoritos que regresan a Ravinia: Willie Nelson, Aretha Franklin, Diana Krall, Santana, Tony Bennett, Darius Rucker, Sheryl Crow, Frankie Valli & the Four Seasons, Smokey Robinson, Los Gipsy Kings y The Moody Blues celebrando el 50 aniversario del álbum “Days of Future Passed”.

Los boletos estarán a la venta para los donantes del festival a partir del 22 de marzo y para el público en general a partir del 9 de mayo exclusivamente en el sitio www.ravinia.org.

El programa completo en www.ravinia.org/Calendar