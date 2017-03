Argentino revive sector venido a menos de Miami Beach

MIAMI BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El Faena Hotel tiene un lobby digno de un faraón, lleno de luz que ilumina gigantescas columnas doradas. A la distancia asoma una escultura también dorada de un esqueleto de mamut con palmas, agua azul y el océano Atlántico de fondo.

El hotel es el principal componente del Faena District (Distrito Faena), un sector de Miami Beach venido a menos, con estructuras abandonadas y lotes vacíos, donde han surgido opulentos hoteles, condominios y un centro artístico. El proyecto de 1.000 millones de dólares comenzó en el 2013 y es una iniciativa del magnate hotelero argentino Alan Faena, en sociedad con el multimillonario estadounidense Len Blavatnik. Se encuentra a unos tres kilómetros (dos millas) de South Beach, en una estrecha faja de tierra entre un canal y el océano.

El Faena Hotel tiene 169 habitaciones y conserva la estructura art deco de Saxony Hotel original, construido en 1947. La renovación de Faena combina el esplendor de la belle epoque con un sabor tropical. Faena contrató desde un director de Hollywood hasta un chamán mexicano para crear el ambiente que buscaba. El hotel tiene esculturas de tigres, lámparas doradas con forma de palmas y rosas rojas.

Faena encomendó la decoración del interior a Baz Luhrmann, director de las películas “Molino Rojo” y “El gran Gatsby”, y a la diseñadora de vestuario Catherine Martin.

“Para mí, es como el cine. Vengo a entregar mi corazón y contar mi historia”, dijo Faena, un ex diseñador de modas, durante una entrevista en su estudio, montado en un tráiler.

Eligió al pintor argentino Juan Gatti para que llenase el hotel de mosaicos sobre la vida marina y exuberantes murales con flamencos, pavos reales y tigres. La idea era generar la impresión que tuvieron los primeros exploradores que llegaron a la Florida.

Quería asimismo que el spa fuese una experiencia latinoamericana, por lo que reclutó a un chamán para que recomendase rituales, y trajo ingredientes indígenas de la Amazonia para tratamientos.

“La arquitectura, el diseño, el arte, la cultura… todo esto me permite elevar a la gente y hacer que se sienta feliz”, indicó Faena.

Las habitaciones cuestan de 745 dólares para arriba. Hay alojamientos más baratos en la Casa Faena, estructura española sobre la playa con 50 habitaciones, techos altos, tragaluces y ventanas con vitrales. La fachada conserva el nombre Claridge del hotel original.

“Me gustan los sitios olvidados porque te hablan y puedes escuchar lo que te dicen”, dijo Faena.

No es la primera vez que sitios abandonados han inspirado a Faena.

Comenzó su sociedad con Blavatnik con un proyecto en un muelle abandonado de Buenos Aires, donde transformó viejos depósitos en rascacielos, edificios de departamentos y hoteles de lujo. El proyecto de Puerto Madero abarca siete cuadras y es hoy un importante centro cultural de la ciudad.

En Miami Beach, el Faena Forum, donde tendrán lugar eventos especiales, abrió a tiempo para albergar el prestigioso festival Art Basel en noviembre del año pasado. Es un edificio blanco de 4.000 metros cuadrados (43.000 pies cuadrados) con la forma de un cubo asimétrico que rodea un cilindro, inspirado por el Panteón de Roma. En el centro hay un domo con un óculo (agujero) y un anfiteatro de mármol rosado donde se organizarán conciertos y seminarios.

Charles Bohl, director del programa de urbanismo y bienes raíces de la Universidad de Miami, dice que le gustaría que se hiciese algo para que la gente pueda caminar por la zona. Pero agrega que el distrito contribuirá a fomentar el arte y la cultura en Miami Beach, que atrae la mayoría de los 15 millones de turistas que visitan Miami todos los años.

La gente detrás del proyecto “creó un ambiente único”, dijo Bohl. “Es uno de los sitios donde todo el mundo quiere montar eventos”.

El Faena District ya atrajo a celebridades como Madonna, Leonardo DiCaprio y Ariana Grande.

Una tarde reciente, los visitantes hacían cola afuera de los restaurantes mientras otros tomaban un Martini o un vino en una plataforma disfrutando de la brisa del mar.

En el teatro del hotel, el espectáculo tipo cabaret “C’est Rouge” atraía a parejas y amigos, y algunas mujeres lucía vestidos de cocktail. Observaron acróbatas y actos con trapecios, seguidos por números musicales como “Conga”, de Gloria Estefan, y la versión en español de “Love Me With All of Your Heart” (Ámame con todo tu corazón).

Una espectadora, Alesandria Corral, planificadora de eventos, fue con dos amigas que visitaban Miami para festejar sus 25 años.

“De todo lo que he visto, este es el lugar más refinado. Supera todo lo que hay en Miami Beach”, afirmó.

