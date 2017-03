Prophets of Rage lleva resistencia anti-Trump al Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando Tom Morello pensó en formar una nueva agrupación, el ex guitarrista de Rage Against The Machine supo que había razones poderosas para regresar al rock and roll, en una época de convulsión política y social en el mundo: mostrar su rechazo a los muros, y decirle al presidente Donald Trump que “se j…”.

Tal como lo prometió semanas antes, el músico y activista hizo de su presentación del sábado en el Festival Vive Latino un acto de resistencia “anti-Trump” y de apoyo a los mexicanos, tras el plan del mandatario estadounidense de levantar ese muro y exigir que lo pague México.

“El año pasado hicimos rabiar a América de nuevo; este año haremos rabiar al mundo de nuevo, y esta noche haremos rabiar a México otra vez”, expresó Morello la noche del sábado, durante la actuación de Prophets of Rage en el Vive Latino, que celebra su 18va edición en el Foro Sol de la capital mexicana.

La banda a la que también dan vida el bajista y el baterista de Rage Against The Machine, Tim Commerford y Brad Wilk, así como Chuck D y DJ Lord, de Public Enemy, y el cantante de Cypress Hill, B-Real, levantó la voz en pro de la unidad a través de las canciones más emblemáticas de las tres agrupaciones.

“En realidad, el muro deberían construirlo los mexicanos para mantener alejado a Trump”, dijo Morello en un tono bromista, durante un breve encuentro con los medios.

Por el repertorio pasaron temas como “Prophets of Rage”, de Public Enemy; “Bombtrack”, “Guerrilla Radio”, People of The Sun”, “Take the Power Back” y “Testify”, de Rage Against The Machine; y “How I Could Just Kill A Man”, de Cypress Hill, que desataron la euforia entre un sector de las 80.000 personas, que de acuerdo con los organizadores, se reunieron en la primera jornada del festín rockero.

El guitarrista portó una camiseta con la leyenda “Ayotzinapa, faltan 43”, en alusión a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Recordó que en 2014, por invitación de René Pérez “Residente” visitó la Ciudad de México para acompañar a Calle 13 en un concierto en el Palacio de los Deportes, donde realizaron un acto con las familias de los normalistas para clamar justicia.

“Cada concierto que hagamos en la Ciudad de México será dedicado a las familias de los estudiantes”, dijo el también politólogo egresado de la Universidad de Harvard a la prensa.

El tema del polémico muro de Trump también tuvo eco con la agrupación colombiana Doctor Krápula, que al igual que Prophets of Rage, alzó la voz en contra de los planes del gobierno estadounidense de imponer una muralla en la frontera norte con México, así como su política anti-inmigratoria.

“No queremos murallas, no queremos muros, no queremos ataduras, lo que el arte une, la política lo divide, y nosotros allí, como latinoamericanos, levantamos nuestra mano”, expresó el cantante Mario Muñoz durante la actuación del grupo en el escenario principal.

Al llamado de la unidad por Latinoamérica y en contra del muro se sumaron los argentinos Los Caligaris, el colombiano Esteman y el rapero G-Eazy.

Pau Donés y su banda Jarabe de Palo protagonizaron el acto más emotivo de la maratónica jornada rockera, ocasión en la que el cantautor español hizo un recorrido por sus dos décadas de carrera con nuevas versiones de clásicos de su repertorio como “Depende”, “Grita”, “La Flaca” y “Humo”, ésta última como un himno a la vida, luego de que hace un par de años le diagnosticaron cáncer.

Los Fabulosos Cadillacs, Illya Kuryaki & The Valderramas, Jake Bugg, La Tremenda Korte, Burning Caravan, Emmanuel del Real “Meme”, Babasónicos, Kinky, Shoot The Radio, la banda del ex Soda Stereo, Zeta Bosio, Candy y Little Jesus también completaron el listado de grupos participantes en el primero de los días del Vive Latino.

El domingo se espera la participación de unas 40 agrupaciones, en su mayoría latinas, entre las que destacan Hombres G, Julieta Venegas, Brujeria, Marky Ramone, Mon Laferte, Celtas Cortos, Enanitos Verdes y El Cuarteto de Nos en el segundo y último día de actividades del que es considerado el festival de rock en español más importante del mundo.