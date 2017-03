Prophets of Rage lleva resistencia anti-Trump al Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando Tom Morello pensó en formar una nueva agrupación, el ex guitarrista de Rage Against The Machine supo que había razones poderosas para regresar al rock and roll, en una época de convulsión política y social en el mundo: mostrar su rechazo a los muros, y decirle al presidente Donald … Seguir leyendo Prophets of Rage lleva resistencia anti-Trump al Vive Latino →