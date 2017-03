Monsieur Periné con el último recorrido de su ‘Caja de música’

CHICAGO_ Terminando un ciclo que les ha permitido crecer y que les ha “abierto la cabeza en muchos aspectos”, como dijo su vocalista Catalina García en entrevista, la banda colombiana Monsieur Periné se encuentra en un momento artístico importante y con un sonido más maduro.

Luego de las dos nominaciones al Grammy Latino – álbum del año y mejor artista nuevo- y de recientemente haberse presentado en Bogotá, su ciudad natal en cuatro fechas con entradas agotadas, la banda de jazz, pop y swing, tiene nuevos bríos para escribir nuevos capítulos.

“Con este disco hemos podido viajar con nuestro show a muchas ciudades donde no habíamos estado, conectar con un montón de público nuevo; también la experiencia del Grammy te pone como en otro lugar en la industria. Estamos en el proceso de cerrar el disco y comenzar uno nuevo que ya está bien adelantado y estamos súper contentos de regresar a EEUU”, agregó García en entrevista telefónica.

Integrada por García (voz), Santiago Prieto (cuerdas) y Nicolás Junca (guitarra), a la banda las nominaciones al Grammy Latino le abrieron puertas, más tienen claro que la garantía de que queden abiertas sólo es una: trabajo.

“Son puertas que se abren para continuar tu camino y el camino del músico es la música, las canciones y el sonido; no nos hemos detenido nunca en ese oficio”, agregó García.

Colaboraciones con Julieta Venegas y Leonel García

Por eso en el próximo disco, el tercero en su discografía, decidieron hacer algo diferente. Se juntaron con compositores que hacen música distinta a la suya, músicos que admiran o que son amigos, para así aprender y tener un acercamiento y apreciación distintos a los de la banda.

“Ha sido interesante”, compartió Catalina. “Son personas que uno admira, y llegar, encontrarse, sentarse y hacer música, es un poco como desnudarse”.

Las colaboraciones que están realizando para este material no son hechas por una estrategia de mercado o por ganar seguidores o “me gusta” en las redes sociales, tampoco son hechas por encargo, de mandarle a la otra parte una canción, que graben su parte, la regresen al estudio, la editen y ya.

“Son colaboraciones creativas, es otro tipo de confianza. Colaborar desde la creación es otro proceso, hay una necesidad de admirar y confiar en lo que hace la otra persona. Es como cuando dejas a alguien entrar a tu intimidad, es porque confías en esa persona. Es una intimidad muy loca”, reflexionó Catalina.

Y a esa intimidad, los de Monsieur Periné no dejaron entrar a cualquiera. Fueron selectos para que esa creatividad sea un mero acto de amor, de aprender, de conectar.

Ese fue el caso de la cantautora mexicana Julieta Venegas a quien García admira de años atrás. Tuvo la oportunidad de tener un acercamiento con la creadora de temas como “Lento” y “De mis pasos”, por una maestra que tienen en común.

“Julieta nos recibió en su casa, y fue muy sencilla; es una cantautora que tiene un sello definido en su música y eso me encanta, porque tiene una identidad, tenía un coro de una canción que me encantaba, me gustaba mucho y no le había encontrado la ruta, se la mostré y en una hora hicimos la canción. Me encanta cantarla porque tiene otra energía”, aseguró.

Otro con el que tuvieron esa intimidad colaborativa fue el cantautor mexicano Leonel García (Sin Bandera).

“Eso fue un reto total; Leonel además de ser unos de los compositores más prolíficos que hay ahora, ha hecho canciones con un montón de gente que admiro; que alguien así saque tiempo de su agenda, fue impresionante. Más que colaboraciones, fueron clases. También colaboramos con amigos colombianos de géneros distintos y eso enriquece el sonido, enriquece todo”, agregó.

En un momento, según dijo Catalina, en que existe mucha música “desechable”, Monsieur Periné procura enfocarse en aquellos artistas que se concentran en las raíces musicales de sus culturas y resistiendo porque éstas se mantengan.

“Hay dos caminos: el del éxito abrumante y ligero donde se piensa sólo en el dinero y en la fama, y el otro, el camino del arte. Este tiene un proceso demorado porque hay que criar, encontrar la identidad, investigar. A uno le toca estar en el medio, tratando de navegar en dos corrientes”, compartió. Pero esto, sin perder la esencia y el alma musical.

