Edward James Olmos, un voz pro inmigrante en Hollywood

Por Hernando Olivares

MIAMI, FLORIDA_ Edward James Olmos parece un árbol de roble al cual el paso del tiempo parece no afectarle. El legendario actor que ha estado en el cine durante casi medio siglo y ha filmado más de un centenar de películas, vino al Festival de Cine de Miami este mes para presentar “Mondays Night at Seven”, filme donde oficia como productor y actor.

El protagonista de este drama es un joven nacido en Irán, criado en California y casado con una estadounidense, quien después que su esposa fallece, es incapaz de asimilar la pérdida y descuida a su pequeña hija. Tocado por las memorias de Marty Sader, quien dirige, escribe y protagoniza el filme, Olmos decidió producir el proyecto.

“Es una historia muy humana que puede sucederle a cualquier persona, no importa donde haya nacido”, explica Olmos.

El actor aclara que aunque este filme se cocinó mucho antes de que Donald Trump llegara a la presidencia, su trama adquiere mucha actualidad. Al mostrar al joven iraní como una persona común y corriente asimilada a la sociedad americana, la cinta desmiente las opiniones del mandatario sobre estas personas, argumenta Olmos.

“Es inadmisible el veto que Trump intenta implantar contra las personas nacidas en países de mayoría musulmana y contra los inmigrantes latinos”, sostiene el actor de 70 años.

Sader, quien nació en Irán y llegó a Estados Unidos cuando tenía 4 años, recuerda que se sorprendió cuando dos días después de entregar el guión del filme a Olmos, recibió su llamada telefónica confirmando su interés en actuar y producirlo.

“Confieso que después de su rápida aceptación me sentí feliz pero a la vez preocupado,”, dice Sader. “Aunque tenía garantizada la producción del filme, eso significaba que un joven director como yo se enfrentaba al reto de dirigir a un actor fogueado en muchas batallas”.

Finalmente el asunto no pasó a mayores porque, según Sader, Olmos es un actor que se dirige él solo. Por su parte, Olmos dice que su actuación en esta película es secundaria ya que tuvo otros motivos de mayor peso para vincularse al proyecto. El veterano actor argumenta que hay que apoyar a nuevos talentos porque los hispanos necesitan acrecentar su presencia en el arte de este país.



“Es increíble, pero los hispanos ponemos más de la mitad del dinero que el cine comercial recauda en taquilla”, explica “En la reciente cinta de acción “Logan”, pusimos el 54 por ciento. “Ese mismo público podría apoyar filmes latinos, pero son muy pocos los que se producen”.



Según Olmos, esto explica la ausencia de nominaciones al talento hispano durante la pasada entrega del Oscar. El actor destaca que por primera vez muchos artistas afroamericanos fueron nominados y premiados por La Academia gracias, en parte, a la presión y protesta que éstos ejercieron hace dos años cuando la directora Ava DuVernay (“Selma”) y David Oyelowo [actor que encarnó a Martin Luther King Jr.], entre otros, fueron ignorados para el Oscar.



“En el caso de los hispanos no se trata de discriminación, el asunto es que si no producimos películas y ponemos nuestro talento a trabajar, jamás vamos a ganar el Oscar”, argumenta.



Pero las preocupaciones de Olmos van mucho más allá de lo cinematográfico. El actor de origen mexicano nacido en California, manifiesta estar muy preocupado por el clima antiinmigrante que ha generado el gobierno de Trump.



Desde su punto de vista, todas las medidas presidenciales tienen una sola explicación:



“Los hispanos somos el 18 por ciento de la población en este país y seremos mayoría a la vuelta de algunos años, Trump tiene miedo de esta realidad”, explica. “No hay muro, por fuerte y largo que sea, que pueda evitar que la gente se mueva más allá de sus fronteras. El hombre ha sido trashumante desde el comienzo de la humanidad”.

El propio Olmos es un ejemplo de trashumancia. Luego de protagonizar roles secundarios

en series televisivas durante los años 70, el actor saltó al cine cuando encarnó a Pachuco en “Zoot Suit”, convirtiéndolo en ícono de la cultura chicana. Poco después, una nominación al Oscar le llegaría por su papel de docente en “Stand and Deliver”.

Su vuelta a la televisión en la serie “Miami Vice”, sería premiada con un Globo de Oro y un Emmy. Olmos también dio vida a Abraham Quintanilla en el filme “Selena”, y al dictador dominicano Rafael Trujillo en el drama histórico “In the Time of the Butterflies”.



Gracias a éstos y otros papeles, Olmos creó una fuerte presencia en el séptimo arte que abrió las puertas de Hollywood a una nueva generación de actores hispanos que hoy disfrutan de fama y fortuna.



Cuando le preguntamos qué sigue en su carrera, responde:

“Además de dirigir y producir películas, ahora estoy actuando en series como “Narcos”, de Netflix, y “Sons of Anarchy”, producida por Fox”.