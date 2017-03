Katy Perry dice que “rogaba no sentirse gay” de adolescente

LOS ANGELES (AP) — Katy Perry dice que “rogaba no sentirse gay” durante su “adolescencia inconsciente”. La cantante de 32 años se abrió sobre su sexualidad y elogió a la comunidad gay mientras recibía un premio de la Human Rights Campaign el sábado en Los Ángeles. Perry nació en el seno de una familia cristiana … Seguir leyendo Katy Perry dice que “rogaba no sentirse gay” de adolescente →