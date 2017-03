Little Jesus estrenará su ‘Río Salvaje’ en EEUU

La banda mexicana Little Jesus tiene editados dos discos: ‘Norte’ y ‘Río Salvaje’. CORTESÍA

CHICAGO_ Con “Norte” su álbum debut, el grupo Little Jesus comenzó a hacerse notar en la escena musical de México.

Y ahora traen su “Mala onda” a EEUU; este es el primer tema de su segundo disco “Río Salvaje”, que se lanzará en EEUU el 7 de abril bajo el sello de Nacional Records.

Integrado por Santiago Casillas, Manuel Sánchez Rucobo, Fernando Bueno, Arturo Vázquez-Vela y Carlos Medina, el grupo surgió en 2013.

Todo comenzó por Santiago Casillas, su fundador.

“Un amigo me invitó a tocar unas canciones en un lugar del DF -Ciudad de México que se llama El Imperial; me junté con cuatro amigos -el resto del grupo- y desde el primer ensayo nos dimos cuenta que queríamos que fuera una banda, y así empezó. Desde entonces no hemos parado”, contó Casillas a HOY en entrevista telefónica.

El nombre del grupo comenzó como una broma de Casillas. Little Jesus era su nombre de productor, como si fuera un rapero.

“En esos años había varios raperos con nombres con ‘Little’ y se me hacía chistoso llamarme ‘Little Jesus’. Cuando formamos la banda ya era mi nombre en mi área de productor, ya tenía cuenta de Twitter, así que al resto de la banda le gustó el nombre y se quedó”, agregó.

La banda fue de esas que se vio beneficiadas por el servicio de streaming, o plataformas musicales por internet.

“Salimos justo en un momento en que empezaba el ‘boom’ de servicios como Spotify y Apple Music”, relató Casillas.

“Fue muy fácil para nosotros que nuestra música se diera a conocer por el internet y no tuvimos ni siquiera que sacar un disco para que la gente nos conociera, con un par de sencillos nos empezaron a buscar para tocar en shows y todo fue muy rápido”, agregó

Ya con este antecedente en 2013 bajo el sello Casete de Camilo Lara -Mexican Institute of Sound, Mexrrissey- lanzaron el disco “Norte”, del que se destacan temas como “Pesadilla”, “Cretino” y “Berlín”, y del cual un año después se editó una versión japonesa.

A “Norte” se le etiquetó como un disco con una vibra más tropical -los de Little Jesus lo bautizaron como tropipop- pero no querían quedarse casados con ese género, por lo que “Ruido Salvaje”, su segundo disco lanzado en México en 2016, Casillas lo define como más conceptual, porque a diferencia de “Norte”, fueron grabando cada canción en diferentes etapas y estudios, algunas incluso meses después de tocarlas en vivo.

Hasta el origen fue distinto. Primero partieron del nombre y luego en base a “Río Salvaje”, le dieron forma y dirección. El disco lo integran 10 temas y tiene colaboraciones con Ximena Sariñana y Elsa y Elmar.

“Cada sonido estaba pensado en el concepto ‘Río Salvaje’, con momentos felices otros muy psicodélicos y otros más surreales. El nombre fue el que dictó el camino que llevó el disco por eso siento que es conceptual, tratamos que reflejara lo que fue el viaje (creativo)”, explicó Casillas.

Es el caso del primer sencillo “Mala Onda” que dura 5 minutos con 21 segundos. Querían que el tema fuera como un viaje en carretera. Tenían todas las partes, los acordes, y luego de un ensayo, decidieron alargar el tema, a ver qué pasaba.

“Al principio pensábamos que estaba bien ‘chido’ que estaba psicodélico e instrumental y con un final tradicional, pero después se nos hizo mejor grabarla justo así, larga, porque era lo que nos pidió la canción mientras la grabábamos. En este disco no queríamos limitarnos, tenemos mucho tiempo tocando en vivo juntos y ya tenemos este callo para saber,y no tener miedo a que fuera una parte repetitiva”, explicó.

En cuanto géneros no se limitan. Por ejemplo Casillas citó el tema “La Magia”, que dice, es más pop y es una etiqueta o género que no los mortifica. Primero se concentran en las letras, que en “Río Salvaje” son más introspectivas.

“Trato de hablar de experiencias personales pero embellecerlas o experiencias normales descritas de una manera más trágica de lo que verdaderamente fueron; siento que las letras son parte de nuestro fuerte. Hay que estar al pendiente de encontrarle la estética a las situaciones que suceden para sacarles algo más”, aseguró.

Luego de haberse presentado por segunda ocasión en el festival Vive Latino -actuaron el pasado 18 de marzo-, los Little Jesus esperan venir pronto a EEUU aprovechando el lanzamiento de “Río Salvaje”, aunque hasta el momento, no tienen fechas confirmadas.