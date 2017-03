Michael Peña como el nuevo ‘Poncherello’ en ‘CHiPs’

CHICAGO_ A cuarenta años del estreno de la serie de televisión “CHiPs” (conocida en Latinoamérica como “Patrulla Motorizada”), su versión cinematográfica llega a la pantalla grande, pero con otro humor y giro en la historia.

La serie fue protagonizada por el actor de origen puertorriqueño Erik Estrada y Larry Wilcox en los roles de Frank “Ponch” Poncherello y Jonathan “Jon” Baker, respectivamente.

Narraba las aventuras de dos agentes de la Patrulla de Caminos de California, en todo tipo de situaciones, y hasta seguía su recorrido por las discos y lugares de moda de la épica.

En la versión cinematográfica, el personaje de Poncherello lo interpreta el actor de origen mexicano Michael Peña, y el de Jon, el actor Dax Shepard, quien también es el director y guionista del filme.

“Es un poco diferente a la serie, es difícil recrear un programa de televisión que era más como un drama familiar; si vas a hacer una película tienes que hacer las cosas más locas y con ciertos golpes de comedia”, aseguró Peña a HOY en entrevista telefónica.

Que Peña interprete a Poncherello tiene cierta connotación al anuncio que realizó el año pasado junto a Estrada para la cerveza Bud Light, haciendo referencia a la nueva imagen de la presentación de la bebida.

Pero hay más, ya que como latino, Estrada fue un referente para Peña.

“Cuando era niño y lo veía en la serie, recuerdo haber pensado ‘hay alguien que luce como yo en la televisión’, y eso significó mucho para actores como yo”, dice Peña, de 41 años, y que nació y creció en el sur de Chicago.

“Ahora que me digan a mí que significa mucho para otros verme en la pantalla representando a los latinos, es un honor”, agregó.

En el filme, con Shepard tenía que tener ese “bromance” -amistad entre hombres-, al estilo de la serie original, aquí llevada a situaciones extremas, como en la escena que tiene que llevarlo en brazos.

A Peña lo que le pareció más curioso de ser dirigido por su coprotagonista que es que todas las anotaciones eran sólo para él.

“Dax me daba notas y más notas sobre mi trabajo y le decía: ‘¿y por qué no te haces notas a ti mismo? ¿qué, eres perfecto?’ (risas), pero como él escribió la historia, las bromas, sabía exactamente cómo decir los diálogos y qué esperaba de ellos, aunque claro, había momentos que me daban ganas de decirle ‘cállate’”, agregó entre risas.

Sin embargo, Peña sí pudo darle el toque a su Poncherello, que no tiene la apariencia ni la actitud de “Latin Lover” que el que interpretó Estrada.

“Algo sí te puedo decir es que tenía que creerme que era ‘Ponch’ y hacerme adicto a los pantalones de yoga”, explicó sobre su apariencia en el filme.

Del sur de Chicago a Hollywood

Peña, hijo de inmigrantes mexicanos -su padre es originario de Villa Purificación, Jalisco, y su madre de Charcas, San Luis Potosí- pasó sus primeros años en Chicago residiendo por la calle 16 y la avenida California.

Recordó que en su infancia, perdió a varios amigos a consecuencia de las riñas entre pandillas.

“Hoy me siento afortunado y agradezco lo que tengo”, dijo el actor que se ha destacado en títulos como “Crash” (2002), “Babel” (2006), “World Trade Center” (2006), “End of Watch” (2012) y “César Chávez” (2014), del que fue protagonista.

En su filmografía se puede constatar su diversidad, ya que lo mismo hace drama que comedia. Esto lo hace pensando siempre, aseguró, en el público.

Recordó que en sus inicios sus primeras audiciones eran realmente malas y que ha sido rechazado en varios proyectos.

“En un par de ocasiones mi agente me dijo que les parecía muy raro”, dijo sobre sus primeras audiciones.

Actualmente Peña es uno de los actores mexicoamericanos más activos en Hollywood y destacó brevemente casi al final de la entrevista, estar orgulloso del reconocimiento que han logrado actores como el mexicano Gael García Bernal.

“Creo que es un actor maravilloso que ha hecho trabajos maravillosos y tendrá más atención”, agregó.