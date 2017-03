RumboARuidoFest : Sotomayor, entre lo primitivo y lo moderno

CHICAGO_ Con su apellido como linaje musical y su lazo sanguíneo como origen creativo, Raúl y Paulina Sotomayor comenzaron su proyecto musical, Sotomayor, hace un par de años.

Originarios de la Ciudad de México, su fusión de música electrónica con ritmos latinoamericanos y andinos -desde cumbia hasta afrobeat- ideal para disfrutarse en la pista de baile, ya dio como resultado un disco, “Salvaje”, editado en marzo de 2015 y les ha valido presentarse en escenarios como el festival Vive Latino en 2015.

Antes de hacer dúo, los hermanos tenían ya una carrera por separado. Raúl en la banda Beat Buffet y Paulina, como baterista de la banda “Jefes del Desierto”.

“Pau y yo vivimos juntos durante 20 años y no habíamos hecho nada juntos creativamente”, comentó Raúl a HOY en entrevista telefónica.

“Hace más de dos años hice algunas canciones para ‘dance floor’ con ritmos latinos y sentía que algo les faltaba, puse a Pau a cantar y luego le mostré los temas a Edi Kistler, bajista de Los Liquits y me dijo ‘hagamos un disco, un disco completo’”, relató.

“Salvaje” está integrado por 11 temas; su concepto creativo fue una interpretación de los ritmos latinos pero yendo a lo primitivo.

“Siento que Sotomayor es la combinación de dos cosas: lo primitivo con la percusión afrolatina, y lo moderno, que es la tecnología. En ‘Salvaje’ exploramos la parte primitiva y en el segundo disco, exploraremos la parte tecnológica”, compartió.

La banda forma parte del movimiento musical que se gesta en la Ciudad de México que ha abierto puerta a intérpretes de otras nacionalidades como a los locales.

Un movimiento que en México tiene como predecesores al de “Rock en tu idioma” de la década de los 80 o la “avanzada regia” que se originó en Monterrey a mediados de la década de los 90.

Este es un nuevo ciclo musical con México como epicentro.

“Siento que ahora la Ciudad de México se ha hecho un lugar importante para la música latina por una razón que no entiendo bien. Hay un montón de bandas y cantantes viviendo acá que sus carreras no serían lo mismo si no estuvieran aquí, como el caso de Mon Laferte. (La Ciudad de México) se ha vuelto el centro donde se maquila todo y eso es muy interesante para la música”, reflexionó.

En el caso de Sotomayor, Raúl siempre ha buscado que lo que hace la banda tenga ese sentir latino, esa identidad mexicana. Al principio dijo Raúl, no era tan evidente, pero lo que sí dejaron muy claro es que cantarían en español.

“No era una necesidad cantar en inglés si somos mexicanos, queríamos hacerlo en nuestro propio idioma y esa idea fue evolucionando. Nos tocó una época donde todas las bandas querían sonar como Interpol y nosotros no le veíamos necesidad a eso. Nos gustaban otros ritmos como la cumbia y más que estar rescatando ritmos del olvido, simplemente estamos tratando de darles un aporte más moderno”, explicó.

El segundo disco se llamará ‘Conquistador’

Su segundo material, que ya casi está terminado y que esperan estrenar para abril o para mayo, según Raúl, fue muy difícil de hacer.

“Teníamos muchísima presión por lo bien que le fue a ‘Salvaje’ que nos permitió ir a Londres, a Colombia, a EEUU, fue un disco que nos permitió lograr muchas cosas en muy corto tiempo. Por ese mismo efecto hay mucha expectativa de cómo va a ser este segundo disco, aparte que hemos tenido mucho trabajo. Soy alguien a quien le gusta cuando está trabajando, poder dedicarle todo mi tiempo y eso ha sido difícil, lo hemos tenido que ir haciendo como en pedazos”, compartió.

Raúl adelantó que el nombre del disco será “Conquistador”, lo cual luego de “Salvaje”, tiene una conexión.

Al igual que el primer disco, Sotomayor buscará que “Conquistador” se puede escuchar de principio a fin, que los 10 o 11 temas que queden al final, tengan una relación.

El nombre tiene varias interpretaciones. Desde culturales hasta musicales.

“Con ‘Salvaje’ la idea fue lo primitivo, ahora quería hablar de cómo sería explorar el espacio. En esa búsqueda me topé con nombres de naves espaciales y uno que me gustó fue ‘The Conquer’. Está ‘padre’ que el nombre tenga varias interpretaciones, que una palabra pueda generar un montón de sentimientos como sucede en la música cuando la gente la escucha”, compartió.

Su debut en Ruido Fest

Sotomayor es una de las bandas ya anunciadas como parte de la primera alineación dada a conocer de la tercera edición del Ruido Fest, a realizarse del 7 al 9 de julio en el Addams/Medill Park de Pilsen.

Aún no se ha dado a conocer ni la fecha ni el horario de su actuación, sin embargo, Raúl ya tiene expectativa.

“No hay nada como Ruido Fest en EEUU, me parece interesante; que ya sea su tercer año de entrada, es muy importante. Chicago es una ciudad a la que le tenemos un montón de aprecio. El año pasado tocamos en Double Door en CumbiaSazo y fue una experiencia increíble”, compartió.

Más detalles sobre el festival en www.ruidofest.com