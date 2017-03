Bob Dylan da rara entrevista, habla de Elvis y Sinatra

NUEVA YORK (AP) — Bob Dylan se abrió sobre su música y habló de su relación con íconos como Frank Sinatra y Elvis Presley en una rara y extensa entrevista publicada exclusivamente en su sitio web el miércoles.

En una sesión de preguntas y respuestas con el autor Bill Flanagan, Dylan recordó que Sinatra le dijo, “‘Tú y yo, compañero, tenemos ojos azules, somos de allá arriba … Estos otros vagabundos son de allá abajo”’.

“Recuerdo que pensé que quizás él tenía razón”, agregó Dylan, que el año pasado fue laureado con el Nobel de Literatura pero no acudió a la ceremonia a recibir el premio.

Una persona cercana al equipo de Dylan que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a discutir públicamente este asunto dijo que Dylan quería una entrevista para su cibersitio y Flanagan, un escritor y antiguo ejecutivo de MTV, aceptó hacerla.

“No hubo dinero de por medio ni otro tipo de compensación”, dijo la persona.

De las muchas superestrellas que murieron el año pasado, que incluyen a Muhammad Ali y Merle Haggard, Dylan dijo que los decesos fueron un fuerte golpe para él.

“Éramos como hermanos, vivíamos en la misma calle y todos dejaron un vacío donde solían estar. Esto está desolado sin ellos”, expresó.

Cuando se le preguntó por qué Presley no se presentó a una sesión de grabación con Dylan y George Harrison, respondió: “Él sí se presentó. Nosotros fuimos los que no lo hicimos”.

Dylan, de 75 años, también dijo que era un admirador de Amy Winehouse, quien murió de intoxicación etílica en el 2011 a los 27 años. “Ella era la última verdadera individualista aquí”, señaló.

También se dijo fan de álbumes más o menos recientes de Iggy Pop (“Apres” de 2012), Imelda May, Valerie June y The Stereophonics y que disfrutó “Here We Go Again: Celebrating the Genius of Ray Charles”, un homenaje a Ray de 2011 de Willie Nelson y Wynton Marsalis con varias canciones de Norah Jones.

Dylan lanza un álbum triple de clásicos, “Triplicate”, el 31 de marzo.

___

En Internet:

http://www.bobdylan.com/news/qa-with-bill-flanagan/