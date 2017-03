Redondo: “No tengo ningún problema contra los nobles”

CIUDAD DE MEXICO (AP) — En la novela “Todo esto te daré”, la autora española Dolores Redondo aborda el tema de la codicia desde una familia de nobles tentada por una gran herencia.

“No tengo ningún problema con los nobles que son nobles, pero esta familia no son nobles en lo absoluto”, dijo Redondo el martes en una entrevista con The Associated Press.

Los Muñiz de Dávila, la familia que retrata, no fueron leales al rey durante el franquismo, pero sí conservaron sus títulos. También han salido impunes de algunos roces con la ley, como a veces ocurre, por desgracia, en la vida real en España y Latinoamérica con la gente de poder.

“Cosas por las que tú acabarías ante un juez, cosas por las que tú podrías acabar en la cárcel, pequeñas o grandes, a ellos no les suponen nada por ser quienes son”, dijo la autora. “Ellos creen que tienen un derecho superior a los demás, eso me fascina, gente que de verdad se crea con privilegios superiores al resto de los seres humanos solamente por una cuestión de nacimiento”.

En su libro, así es la familia política del escritor Manuel Ortigosa, quien solo llega a conocerla después de la muerte de su esposo, Álvaro.

Al principio parece que se trata de un accidente, pero un jefe de la guardia civil retirado le revela que a pesar de que no se hizo una investigación, “por sugerencia de la familia”, había motivos para sospechar que la muerte fue provocada. Manuel está ante la decisión de emprender una investigación por su cuenta para esclarecer la muerte, algo similar a lo que hacen los familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia en México.

“Sí que hay momentos en los que estoy convencida que puede obtener más un civil con una buena motivación y desde las relaciones personales”, dijo Redondo. “Y si tú no lo haces esto no va a ocurrir”.

La novela tiene espacios para la introspección en el caso de Manuel y un suspenso dilatado que se va resolviendo con la ayuda del ex guardia civil Nogueira y de Lucas, un sacerdote que conoció a Álvaro desde la infancia.

“También, como en la Trilogía de Baztán, llega un momento en que otros aspectos que van apareciendo, relativos a las personas que participan, hacen que el crimen casi que quede en segundo plano y que no parezca tan importante descubrir quién es el asesino, que no es nunca el objetivo de mis novelas”, apuntó la autora, cuya trilogía incluye las novelas de suspenso “El guardián invisible”, “Legado en los huesos” y “Ofrenda a la tormenta”, la primera de las cuales ha dado pie a una cinta dirigida por Fernando González Molina recientemente estrenada en España.

Desde que Redondo escribía “Todo esto te daré” pensó en enviarla al Premio Planeta, que terminó por ganar en 2016. El libro se mantiene en las listas de los más vendidos en España desde finales del año pasado.

“Me pareció una historia muy potente como para mandarla al premio”, dijo. “El mejor premio que me ha dado el Planeta, lo mejor que me ha traído, han sido nuevos lectores. … Ganar un lector es el mejor premio que te pueden dar”.

La respuesta del público gay también ha sido gratificante para Redondo, pues dice que su historia ayuda a normalizar a esta comunidad, pero también siente que ha logrado su cometido con los lectores heterosexuales de edad avanzada.

“Vienen y me dicen que se han sentido conmovidos con la historia de amor de este hombre que está buscando la verdad, con su dolor”, dijo. “El dolor nos iguala absolutamente y la labor me parece precisamente que si alguien puede hacer ese camino a la inversa, y reconocer que los seres humanos somos iguales ante el dolor, ante la violencia, ante la injusticia, que eso nos toca a todos”.