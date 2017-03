Astro de “Happy Endings” Adam Pally es arrestado por drogas

NUEVA YORK (AP) — El actor Adam Pally fue arrestado y acusado de posesión de cocaína y marihuana en Nueva York.

El vocero de la policía de Nueva York Thomas Antonetti dijo a The Associated Press que Pally fue arrestado la noche del martes en el barrio Hell’s Kitchen de Manhattan. Enfrenta un cargo penal por posesión de cocaína y un cargo de posesión de marihuana. Deberá comparecer en la corte en junio. Un representante de Pally no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios hecha el jueves.

Pally es más conocido por su papel de Max Blum en la serie de comedia de ABC “Happy Endings”. También da vida al Dr. Peter Prentice en “The Mindy Project” de Hulu y trabaja en “Making History” de Fox.