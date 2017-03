RumboARuidoFest : Rostros Ocultos

CHICAGO_ Una de las bandas mexicanas que formó parte del movimiento musical “Rock en tu idioma” que se gestó en Latinoamérica en la década de los 80, y que hiciera éxitos temas como “El adiós” y “Abre tu corazón”, Rostros Ocultos mantiene esa pasión por hacer música a su manera.

Integrada por Agustín “Cala” Villa (voz), Arturo Ybarra (guitarra), Ernesto ”Bola” Domene (batería; y que ha estado en las filas de bandas como La Lupita) y Alfonso Martínez (bajo), la banda se ha mantenido durante más tres décadas en el camino musical, con algunos cambios en su alineación.

Cala e Ybarra formaron el grupo en Guadalajara, Jalisco, en 1985, bajo el nombre de Montana; un año después tomando como referencia la obra literaria de ficción del artista español Salvador Dalí y se bautizaron como Rostros Ocultos, uniéndose así a esa generación de grupos latinoamericanos como Caifanes, Ritmo Peligroso, Fobia, Santa Sabina, Soda Stéreo y otros que en su momento hicieron ruido para que naciera el movimiento musical ochentero.

Rostros Ocultos se presentará por primera vez en Chicago como parte de la tercera edición del Ruido Fest, a realizarse del 7 al 9 de julio en el Addams/Medill Park de Pilsen.

Aún no se ha confirmado ni el día ni la hora de su presentación.

“Esta será la primera presentación oficial de Rostros Ocultos en Chicago”, contó Arturo Ybarra a HOY en entrevista telefónica.

“Nos llena de alegría, tenemos recuerdos gratos de esta ciudad de cuando hemos ido de turistas”, agregó.

Lo que más le agrada al guitarrista, según enfatizó, es participar en un festival que aseguró, le da relevancia a la música de Latinoamérica.

“Estaremos celebrando nuestros más de 30 años de carrera y presentando nuestro más reciente material, ‘Monstruos’, que le da continuidad a nuestra trayectoria y relevancia al ser una de las bandas de los 80 que siguen vigentes”, puntualizó.

“Monstruos”, es el onceavo disco de estudio de la banda, que además recientemente fue una de las que participó en el disco “Rock Sinfónico en tu Idioma”, grabado a finales de 2015 en México y que salió a la venta el año pasado.

El disco, resultado de un concierto en vivo en Plaza Condesa, reúne a los grupos más representativos de México, España y Argentina de dicho movimiento.

De “Monstruos”, el primer sencillo en promoción fue el tema “La moneda está en el aire”, en el que el grupo hace una descripción de su vida como músicos, de sus altas y bajas.

“El rock es para romper paradigmas. ‘La moneda’ habla de la situación que vive la gente que está permeando entre los 35 y los 50 años, en la etapa media de sus vidas, que es el momento más importante para echarle ganas y salir adelante”, describió el guitarrista.

Sobre todo, una generación que dijo, se ve opacada y relegada por el culto a la juventud en Latinoamérica.

“En los países latinoamericanos a los 35 años ya te consideran ‘grande’, te hacen viejo en la edad más productiva de la vida, cuando en otros sitios la gente de esa edad es la que dirige y encabeza todo; ahí tienes a The Who, a los mismos The Rolling Stones, a Paul McCartney, que siguen encabezando programas y festivales. Lo que decimos en ‘La moneda’ es que siempre hay tiempo para soñar, para esforzarse”, compartió.

El disco también hace un homenaje al legado de la banda mexicana La Revolución de Emiliano Zapata, ya que incluyen su versión del tema “Nasty Sex”, y una versión del tema de Juan Gabriel “He venido a pedirte perdón”.

La versión del tema del “divo de Juárez” surgió porque la banda iba a realizar un dueto con él que ya estaba pautado.

Sin embargo, la muerte de Juanga cambió los planes.

El resto del disco lo integran nuevos temas que describió Ybarra, hablan de cuestiones de amor y de la existencia.

“Vivimos en una época donde la música ha perdido sustancia en las letras; todas las canciones son o de la guerra de los cárteles o del ‘perreo’, se necesitan mensajes con contenido”, aseguró.

De su vida ‘en seis cuerdas’

En 2015 Ybarra publicó el libro “Mi vida en seis cuerdas: Memorias de un Rostro Oculto”, donde hace un recuento de la historia de la banda y a la par, de la historia del rock en México, desde la década de los 60 y mencionando lugares y eventos clave, como el festival Rock y Ruedas de Avándaro 1971).

Surgió, dijo, de esa necesidad de explicar de dónde viene el rock mexicano, ya que hay pocos materiales bibliográficos sobre el tema.

El libro es un material que ayudado por fotografías de las distintas épocas, pósters y otros elementos gráficos, proporciona al lector un espectro más amplio de la escena roquera en México.

Incluso describiendo cómo eran las fiestas-conciertos en la casa del director mexicano Guillermo del Toro.

“Su hogar se convirtió en un laboratorio de prueba y cientos de jóvenes se apropiaron de su morada, convirtiéndola en una pista de baile y recinto de conciertos de rock”, describe Ybarra en el libro, sobre la casa de Del Toro en la colonia Ciudad del Sol, de Zapopan, Jalisco.

“Mi vida en seis cuerdas”, resaltó Ybarra, es un estudio serio del movimiento del rock.

“Relata lo que pasó para que se gestara el movimiento que fue influencia para muchos, de cómo lo de Tlatelolco -la masacre del 2 de octubre de 1968- y cómo se reportó en su momento lo de Avándaro, silenció el rock mexicano”, contó.

Ybarra destacó el valor y legado de grupos de rock mexicanos como Los Teen Tops, Los Hooligans, Los , Peace & Love, Los Camisas Negras y los mismos de La Revolución de Emiliano Zapata.

Ya del movimiento ochentero, destacó que su gestación se debió en parte por la colaboración de los medios de comunicación y los sellos discográficos, un movimiento que contribuyó a los posteriores, como el de la década de los 90 y la misma “avanzada regia”.

El libro no es una oda nostálgica. Es un testimonio.

“Muchas bandas actuales, de la generación del milenio, se desprenden del recuerdo, de dónde venimos y se olvidan del movimiento ochentero que les abrió la puerta para que hoy puedan hacer música y disfrutar de esta bonanza de festivales”, resaltó.

Rostros Ocultos es de esos artistas que les tocó pasar del formato análogo al digital, de las tocadas cuasi clandestinas a los escenarios. Y que en vivo, no ha perdido esa esencia. Algo que a palabras de Ybarra, se podrá presenciar cuando debuten en Chicago.

“Somos una banda que ha estado en todo tipo de escenarios, que ha luchado contra todos los avatares y que al final del día, seguimos haciendo música, que es lo que mejor sabemos hacer, música que ha trascendido generaciones”, aseguró.