La humanidad y pasión de Juliette Binoche en ‘Ghost in the Shell’

Juliette Binoche durante el estreno de ‘Ghost in the Shell’ el 29 de marzo en Nueva York. JAMIE McCARTHY | GETTY

CHICAGO_ Con más de 60 títulos en su filmografía, una carrera de más de tres décadas y de haber obtenido los principales premios cinematográficos -entre ellos el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por ‘The English Patient’ en 1997- Juliette Binoche jamás había actuado en un filme de ciencia ficción.

Hasta que llegó “Ghost in the Shell”.

“Fue una experiencia muy real”, contó la actriz francesa a HOY en entrevista telefónica sobre el filme que estrenó en salas el pasado 31 de marzo.

“Los sets de filmación eran algo muy tangible. Podías creer que estabas realmente en un laboratorio. Algunos gestos y detalles hacían parecer que estábamos por momentos, como haciendo un juego de niños en un jardín, porque la postproducción iba a realizar luego los efectos. El director se tomaba su tiempo para que no se perdiera ningún detalle conforme avanzábamos. No se sintió diferente a los filmes que he realizado antes; no me tocaron las escenas de acción, estaba más en las de las emociones”, agregó.

Protagonizado por Scarlett Johansson y dirigido por Rupert Sanders (“Snow White and the Huntsman” 2012), el filme se basa en la internacionalmente aclamada historieta o manga japonesa creada por Masamune Shirow.

Narra la historia de Major, un híbrido cyborg-humano femenino único en su especie, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9.

Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.

Binoche interpreta a la Doctora Ouelet, la creadora de Major y a quien la actriz describe como la que hace posible que la protagonista no pierda su humanidad.

“Major tiene sus dudas, sus fallas. La Doctora Ouelet es su punto de referencia desde el principio; es la primera persona que ve; cuando tiene dudas regresa a ella para entender qué está pasando, en esos momentos que está en un lugar terrible y desesperado. La Doctora siempre le da información, la guía, la pone sobre aviso. Su relación es importante porque es la que transforma a Major, es quien le ayuda aconcientizarse, quien le da esperanza”, describió.

Binoche agregó que la protagonista mantiene su alma, y que ésta tiene necesidad de ser libre e independiente.

Para Johansson no tiene más que halagos. La definió como una actriz profesional y disciplinada, que además de estar atenta a las escenas de acción, tenía la gran necesidad que su actuación fuera intensa y entregada.

“Me dijo que eso era muy importante para ella, ya que su personaje tiene muchas capas y confrontrarlo era una manera de saber más de sí misma. Además de todo, tiene un tremendo sentido del humor”, compartió.

Actuar, lo más cercano a la vida

Poseedora de ese “Je ne sais quoi” y de una fuerza interpretativa que hace de sus personajes algo inolvidable -para muestra la trilogía “Three Colors” (1993, 1994); “Chocolat” (2000), y “Clouds of Sils Maria” (2014)-, Binoche se guía por la pasión que le despierta su profesión.

“Es lo más cercano a la vida. Como actor tienes que pasar por todas las capas de la experiencia humana y eso te hace consciente de tus propias flaquezas, de tus propias fortalezas. Todas esas preguntas que nos hacemos los humanos, cuando eres actor de alguna manera, te empujan más a conocer a los otros, a conocerte, porque tienes que ser eficiente y exponer esas necesidades y conciencia al mundo”, reflexionó la actriz de 53 años.

Y en su caso, se preocupa y ocupa de qué le puede dar al corazón de un proyecto.

“Busco que los personajes reflejen las verdades que hay en mí, qué le puedo dar yo al filme. En este caso (‘Ghost in the Shell’), sin ser aficionada de los cómics ni de la ciencia ficción, se convirtió en una aventura, en una oportunidad de encontrar cosas nuevas, pero aún así, la verdadera necesidad que sale de mi interior es dar una verdad en el tema de la historia”.