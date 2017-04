Lourdes Duarte al frente del noticiero de las 4 p.m. de WGN

CHICAGO_ A partir del 4 de abril Lourdes Duarte será la titular del noticiero de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. de WGN Canal 9, junto al periodista Ben Bradley.

Originaria de Chicago y de raíces cubanas, Duarte ha formado parte del equipo de WGN desde hace nueve años.

Anteriormente fue la co-presentadora del noticiero matutino que se transmite de 4 a 6 a.m.

“Me siento muy humilde y agradecida que la gente se sienta cómoda conmigo y ser la representante latina del canal y de la ciudad; me convierto en un modelo a seguir cuando ven mi nombre y eso lo tomo con una gran responsabilidad”, comentó Duarte a HOY.

Ahora dijo, tendrá la oportunidad de realizar más reportajes de investigación que considera más importantes que nunca por la propagación de las noticias falsas en las redes sociales.

Ese es uno de los retos que dice, tienen los noticieros.Para ello invita a la comunidad latina a que se comunique con ella para reportar algún acontecimiento.

“Más que nunca la gente está enfocándose en los noticieros y leyendo más periódicos y revistas, quiere la información de verdad. Como periodistas tenemos que exponer las cosas que afectan a la comunidad , explicar más y tomar nuestro trabajo lo más en serio que podamos”, argumentó.

¿Y qué pasará con el segmento “Noticias de mi corazón”, que realiza con Ana Belaval y Dan Ponce y que es una parodia a las telenovelas?

“Dan y Ana continuarán haciéndolo y de vez en cuando me reuniré con ellos. Lo curioso de esto es que puedo hacer el mejor reportaje, me he ganado cuatro Emmy, y es lo que me pregunta la gente. Comenzó como una broma y la gente lo ama”, dijo.