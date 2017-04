Nolan presenta un adelanto de su épica de guerra “Dunkirk”

LAS VEGAS (AP) — El director Christopher Nolan nos ha hecho alucinar con sus películas de fantasía. Trabaja a una escala obstinadamente cinemática y pareciera que ningún concepto, ya sea Batman, el multiverso o los sueños, es demasiado grande para el visionario cineasta.

Su más reciente película, “Dunkirk” (“Dunkerque”), que se estrena el 21 de julio, lo saca de la fantasía al mundo real con la historia de la evacuación de soldados aliados de esa playa en Francia en mayo y junio de 1940.

Nolan conversó con The Associated Press sobre “Dunkirk” en la reciente conferencia CinemaCon en Las Vegas, donde promovió su épica entre dueños de salas de cine.

AP: ¿Por qué Dunkerque?

Nolan: Como cineasta uno siempre está buscando una brecha en las películas culturales y Dunkerque es una historia con la que la gente británica crece, está en su ADN prácticamente, pero no había sido abordada en una cinta. Así que para mí era una brecha muy emocionante. Pasé un número de años tratando de encontrar el ángulo para abordarla, el ángulo de ataque para contar esta historia. Así que se nos ocurrió la idea de crear un filme muy experimental, uno que en lugar de tratar de contar la política de la situación, la situación geopolítica, te pusiera realmente en la playa donde 400.000 personas están atrapadas, rodeadas por el enemigo y enfrentando la aniquilación o rendición. El hecho de que no terminó en aniquilación o rendición hacen que sea una de las historias más maravillosas de la humanidad.

AP: ¿Cómo lo aborda?

Nolan: La idea es tratar de tomar la experiencia completa y colocar a la audiencia ahí. ¿Cómo sería estar en la playa, estar en un bote tratando de cruzar el canal? Es un reto enorme, pero es exactamente el reto que uno busca en el cine.

AP: Ha dicho que el filme no es sobre un personaje en particular sino más bien sobre sobrevivir. ¿Puede explicar qué quiere decir?

Nolan: Siento que Dunkerque es un suceso tan universal y que involucra a tanta gente que tratar de encapsular los detalles específicos de la experiencia humana no era el camino a tomar. Decidimos tratar de vivir en el momento de la experiencia, … el deseo inmediato y humano de sobrevivir. Es la película más humana que yo haya hecho porque es sobre el deseo de sobrevivir. Quisimos afrontar eso y hacer lo que yo llamo una narrativa muy de presente en la que uno está en el momento con los personajes. No pasamos demasiado tiempo discutiendo quiénes fueron antes y quiénes serán después.

AP: La película recibió clasificación PG-13 (que sugiere la compañía de un adulto para los menores de 13 años). ¿Fue esa una decisión que tomó durante la producción?

Nolan: Todas mis grandes películas han sido PG-13. Es una clasificación con la que me siento completamente cómodo. “Dunkirk” no es una película de guerra, es una historia de supervivencia y primero y principal una película de suspenso. Así que aunque tiene un alto nivel de intensidad, no necesariamente incluye los aspectos sangrientos del combate, tan bien logrados en tantas otras películas. Realmente tratamos de tomar un ángulo diferente y de lograr intensidad de otro modo. Me gustaría mucho que distintos tipos de personas se lleven algo de la experiencia.

AP: ¿Es cierto el reporte de que la producción compró un avión antiguo de 5 millones de dólares para estrellarlo?

Nolan: No. Usamos aviones realmente antiguos y los volamos para la película, pero también construimos modelos a escala real para destruirlos. Costó mucho dinero pero no tanto como eso. ¡Nunca lo haría! Obviamente nunca … Estos aviones son tan hermosos y tan valiosos por tantas razones y el respeto que les tengo habiendo hecho esto, en especial ahora que trabajé con ellos. El Spitfire es la máquina más gloriosa.

AP: ¿Y narra la historia desde tres puntos de vista?

Nolan: La historia tiene que ser contada desde distintos puntos de vista entrelazados. Pasamos tiempo estudiando distintos puntos de vista. En la playa. En el aire. En el mar.

AP: ¿Siente que ha evolucionado desde “Interstellar” (“Interestelar”)?

Nolan: En realidad no me corresponde hablar de los asuntos creativos más grandes, pero desde el punto de vista técnico, para mí “Dunkirk” es una historia que he querido contar por mucho tiempo pero que no tenía la pericia técnica para poder hacerlo. Rodamos toda la cinta con película de gran formato, algo que no habíamos hecho antes. Con cada filme siempre hemos incluido algo de fotografía IMAX, pero esta película está hecha casi enteramente en IMAX y lo que no, en gran formato. Debería ser una presentación muy sólida.

___

Lindsey Bahr en Twitter: www.twitter.com/ldbahr