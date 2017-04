Abel Pintos vuela con su “Pájaro cantor” a México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El músico argentino Abel Pintos debutará esta semana en escenarios mexicanos con las canciones de su más reciente álbum “11”.

“Es una oportunidad muy grande y muy valiosa, tan grande y tan valiosa que yo jamás hubiese soñado”, dijo en entrevista telefónica con The Associated Press desde Buenos Aires a propósito de su concierto del jueves en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Hace varios años que el músico originario de Bahía Blanca conoció la música tradicional mexicana, incluyendo a Vicente Fernández. “Lo escuché durante muchos años de mi infancia y de mi adolescencia”, señaló sobre el Charro de Huentitán. “Sería un honor inconmensurable conocerlo”.

El primer disco de Pintos vio la luz a finales de los años 90, cuando tenía apenas 13 años y su género era la música folclórica. El título refleja su vocación, “Para cantar he nacido”, el cual tomó de una canción de Mercedes Sosa, otra de las figuras que lo marcaron.

“Desde muy niño tuve muy claro que la música iba a funcionar como un idioma para mí”, apuntó. “Cuando yo era niño era muy introspectivo emocionalmente, no me costaba comunicarme con los demás, pero había ciertas cosas de las que no podía hablar y me costaba transmitir ciertas emociones y solamente con la música lo lograba”.

“11” fue lanzado a finales del año pasado tras ser grabado en Londres y Madrid. El onceavo álbum del artista es mucho más cercano al rock y al pop en cuanto a su estilo.

“Fueron 21 años en la música hasta el día de hoy. Me emociona mucho haber podido pasar tanto tiempo haciendo lo que hago, me siento un privilegiado y verdaderamente disfruto más de esto cada día”, apuntó.

Aunque la gente manda mensajes a las “11:11” para pedir deseos, Pintos no sigue esta tendencia.

“No suelo hacerlo en Twitter pero sí es cierto que soy de las personas a las que al menos de un tiempo a esta parte el 11 se le aparece todo el tiempo y en todo tipo de circunstancias”, apuntó el músico nacido un 11 de mayo.

Entre el repertorio destaca “Pájaro cantor”, una pieza con toques funk y órgano eléctrico.

“Es una canción que compuse estando de gira y que cuando llegué al estudio para grabarla en Londres con (el productor) Martin Terefe, llegué solo con la letra y con la música, no tenía ningún arreglo hecho ni tenía ninguna estética pensada”, apuntó Pintos. “La grabamos en una sola toma, la grabamos todos los músicos al mismo tiempo después de haberla construido tocando como si fuera en una improvisación”.

Sobre la letra de este tema, Pintos dijo que es acerca del alter ego que todos llevamos dentro, aunque aclaró: “Nunca explico de qué se tratan literalmente mis canciones porque no me gusta quitarle al oyente la libertad”.

El español Leiva produjo la primera parte del álbum y grabaron juntos seis canciones en Madrid. Leiva también canta en “Alguien”.

“Es un músico que yo quiero y que admiro mucho”, apuntó.