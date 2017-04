RumboARuidoFest : Javiera Mena

CHICAGO_ A más de diez años del lanzamiento de su primer disco, Javiera Mena se ha convertido a punta de tesón y autenticidad en una de las artistas que demuestra otra faceta del pop y electropop, una que puede ser tan transgresora como propositiva, sin dejar de ser deliciosamente bailable.

“Desde que empecé a hacer música me plantee frente al mundo con mucha libertad, tenía ganas de ser libre y nada más. Me di cuenta que en muchos aspectos, ser artista y mujer no era a la vez ser libre”, dijo Mena en entrevista telefónica a HOY.

Y es que Mena no buscaba en sus inicios -como no lo busca ahora a sus 33 años cumplidos- ser una “princesa” o “muñequita” del pop; menos encajar en esa imagen ultra femenina y sensual que en ocasiones se asocia con ese género musical.

Declarar abiertamente que es lesbiana es parte de ese derecho de ser libre. Por ello, en sus inicios musicales no veía algún referente latinoamericano con el cual identificarse.

“Al buscar referentes de artistas lesbianas, no se encuentran, es como si no existieran; por ahí está Chavela Vargas, y ya. Es algo que no se dice, algo escondido. En ese entonces a pesar que me gustaba mucho el pop, encontré referentes de mujeres libres en el punk o en la música alternativa. Pero quería hacer pop. Siempre se me ha visto no sé si temida, pero sí distinta. En ocasiones no me doy cuenta, porque para mí todas las cosas que hago son normales, he seguido mi camino de otra manera”, recalcó.

Su carrera dijo, ha tenido un crecimiento lento, algo de lo que se enorgullece, porque al no esconderse ni negarse, ha logrado que cosas a su alrededor se muevan.

Eso ha hecho que en ese camino se tope con algunas cosas que se toma con humor.

“Creo que es la mejor manera de avanzar; acoger toda esta discriminación con gentileza y humor, porque si seguimos peleando no vamos a llegar a ningún lado. La misión que tenemos muchas mujeres hoy es acoger con gentileza este avance que hay en cuestiones de género e identidad. Que ya en las entrevistas podamos hablar de ello es un avance, hace tres años ni se mencionaba”, recalcó.

Los inicios y su próximo debut en Chicago

Mena tuvo sus inicios en la escena musical independiente de Chile; luego de haber formado parte del dueto Prissa con Francisca Villela, en 2006 lanzó su álbum debut “Esquemas juveniles”, con el que comenzó la atracción del público hacia su creación.

Fue con su segundo disco “Mena” (2010) que se dio a conocer internacionalmente y que comenzó a hacer presencia en España, México y EEUU.

En 2013 reveló al público sus “Primeras composiciones” (2000-2003) y para 2014 lanzó “Otra era” y cuyo tema del mismo nombre estuvo nominado al Grammy Latino 2015 en la categoría Mejor Canción Alternativa.

Recién celebró en México su década de trayectoria musical en solitario con siete presentaciones -entre ellas el festival “Pa’l Norte” en Monterrey, Nuevo León- y de regreso en Chile, compartió que encuentra en la preparación de su quinto material discográfico, que espera que salga a finales de este año o principios de 2018.

Pero antes, hará su debut en Chicago en la tercera edición del Ruido Fest que se realizará del 7 al 9 de julio en el Addams/Medill Park de Pilsen. El día y horario de su actuación aún no ha sido revelado.

“Sé que es un festival importante para la comunidad latina y que está ganando fuerza. Me parece algo súper positivo. He visto el cartel y hay amigos, colegas, gente que conozco, a la que admiro, y ya estoy con ganas de ir”, dijo.

Las emociones de la ‘Poeta melódica’

Dejar y dejarse fluir, quitarse etiquetas y mantener el temple pese a los momentos bajos -por aceptarse distinta-, la también apodada “La Joya” y “Poeta melódica”, tiene como encomienda personal entregar emociones en su música, transmitir a otros lo que ella siente cuando escucha canciones.

“Desde el principio quería hacer música para bailar y en esa búsqueda del dance, salía algo especial, y me gustan las baladas. A nivel lírica, me gusta mostrar temas de los que se hablan siempre en las canciones pop: el amor, el desamor, el apego, el rechazo, pero con un lenguaje propio, original, entregar siempre todo de una manera diferente”, recalcó.

Para más detalles e información de Mena, visitar www.javieramena.com y para actualizaciones de Ruido Fest en www.ruidofest.com.