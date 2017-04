Bon Jovi postpone conciertos por bronquitis

Jon Bon Jovi tiene una mala noticia para sus fans en Nueva York: tendrán que esperar otra semana para verlo con su banda en el Madison Square Garden.

El rockero de Nueva Jersey decidió el jueves por la noche posponer los conciertos de este fin de semana mientras se recupera de una bronquitis.

Los boletos para el show del viernes serán aceptados el jueves 13 de abril, y los de este sábado podrán usarse el sábado 15 de abril, dijo la banda.

“Fue una decisión difícil de tomar, pero se hizo para poder ofrecer la actuación completa y potente por la que Bon Jovi es conocida”, dijo la agrupación en un comunicado, agregando que el médico de Bon Jovi le recomendó que no actuara este fin de semana.

Bon Jovi tiene enfermo más de una semana. El miércoles se vio obligado a recortar casi una hora su espectáculo en Pittsburgh.

Admiradores y algunos críticos han notado que tuvo dificultades para cantar y alcanzar algunas notas en los últimos días. Durante la presentación en Pittsburgh, el vocalista le dijo al público que le dolía la garganta y preguntó en broma si había algún cantante de una banda de bar que se supiera las letras de sus canciones para que lo reemplazara.

Bon Jovi es conocido por éxitos que incluyen “You Give Love A Bad Name”, “Livin’ On A Prayer” y “Wanted Dead Or Alive”. Actualmente promueve su más reciente álbum, “This House Is Not For Sale”, y está por terminar el primer tramo de lo que se anticipa que será una extensa gira.

