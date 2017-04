Academia declara inelegibles documentales como “O.J.”

NUEVA YORK (AP) — En lo que ya ha sido apodado como “la regla de O.J.”, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas declaró el viernes que las series documentales ya no serán elegibles para los Premios de la Academia.

La nueva regla, anunciada como parte de un puñado de ajustes en la votación del Oscar, llega tras la victoria en febrero del aclamado documental de 467 minutos “O.J.: Made in America”, de Ezra Edelman.

Aunque pocos tuvieron objeciones nimias — “O.J.” fue una de las películas más aclamadas del año— algunos argumentaron que estaba más calificada para los premios Emmy (donde se espera que también compita) que para los Oscar. Edelman sostuvo que concibió y creó “O.J.: Made in America” como una película larga. Se proyectó entera en festivales de cine y por breve tiempo en salad de comerciales, pero la mayoría la vio como una serie de cinco episodios por ESPN.

La academia proscribió específicamente “series de múltiples partes o limitadas”. Interrogantes sobre elegibilidad serán resueltas por el comité ejecutivo de la rama de documentales.

La academia también anunció cambios en la categoría de mejor largometraje animado que podrían favorecer a los grandes estudios sobre las producciones independientes o extranjeras. El comité de nominaciones para este apartado estará ahora abierto a toda la academia de cine, no solo a su ramo de animación.

Eso podría dificultar que películas como las recientemente nominadas “The Red Turtle”, “My Life as a Zucchini”, “Boy and the World” y “When Marnie Was There” sean notadas. Aunque algunos éxitos de taquilla como “Finding Dory” del año pasado no lograron recibir candidaturas, la categoría ha estado dominada por estrenos de los grandes estudios. “Zootopia” de Disney ganó este año tras las victorias de “Inside Out”, “Big Hero 6” y “Frozen”.

La votación para la ronda de nominaciones también será preferencial (como la de mejor película) y no basada en un sistema numérico.