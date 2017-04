Historias sobre pobreza ganan premios Pulitzer

NUEVA YORK (AP) — Los galardonados de las categorías de artes en los Premios Pulitzer fueron anunciados el lunes en Nueva York.

“Sweat” de Lynn Nottage, sobre el resentimiento en la clase trabajadora, ganó el Pulitzer de teatro. La obra retrata el cierre de una fábrica en Pennsylvania que lleva a la ruptura de amistades y familias así como a un ciclo devastador de violencia, prejuicio, pobreza y drogas.

Se trata del debut de Nottage en Broadway. La dramaturga también ha escrito “Intimate Apparel”, “By The Way, Meet Vera Stark” y “Ruined”, otra obra ganadora del Pulitzer.

“Angel’s Bone” de Du Yun se impuso en la categoría de música. El jurado del premio calificó la pieza operística como “atrevida” y dijo que “incorpora elementos vocales e instrumentales así como un amplio rango de estilos en una alegoría desgarradora sobre el tráfico humano en el mundo moderno”.

“The Return: Fathers, Sons, and the Land in Between” de Hisham Matar ganó el premio de autobiografía. El jurado destacó que las memorias de Matar sobre su natal Libia “examinan con emoción mesurada el pasado y el presente de una región turbulenta”.

El relato “Blood in the Water: The Attica Uprising of 1971 and its Legacy” de Heather Ann Thompson ganó el premio en la categoría de historia.

El libro examina los eventos que se desataron desde el 9 de septiembre de 1971, cuando cerca de 1.300 prisioneros tomaron el control del centro penitenciario Attica Correctional en el estado de Nueva York para protestar por años de maltratos. La obra revela los crímenes cometidos durante el levantamiento y sus consecuencias.

“Evicted: Poverty and Profit in the American City” de Matthew Desmond ganó en la categoría general de no ficción.

El libro de Desmond se desarrolla en Milwaukee y es otra de las obras galardonadas que exploran temas de pobreza, raza y división de clases. El mes pasado Desmond ganó un premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros.