RumboARuidoFest : Camilo Sesto y la evolución del ser romántico

CHICAGO_ Con un nombre que precede al de Camilo Sesto -uno de los ídolos indiscutibles de la canción romántica- la banda mexicana Camilo Séptimo evoca en sus letras ese romanticismo de las composiciones del cantautor español pero con un sonido y propuesta actuales.

Integrado por Manuel Mendoza (voz y bajo), Jonathan Meléndez (teclados) y Erik Vásquez (guitarra), el grupo se formó en 2013.

El nombre de la banda originaria de la Ciudad de México, surgió como una broma que hacía referencia al intérprete de temas como “Piel de ángel” y “Amor libre”.

“Estaba terminando con mi banda anterior y un amigo me dijo que por qué no hacía ‘rolas’ como Camilo Sesto. Le respondí: ‘Sí, y me llamo Camilo Séptimo, ¿no?’. De ahí surgió todo, como una broma, como sarcasmo. Se nos hizo buen nombre y fue motivo para empezar de cero”, contó a HOY Manuel Mendoza en entrevista vía telefónica.

De su primer EP “Maya”, se desprendieron los sencillos que los dieron a conocer, “Portales” y “Resplandor”.

“Óleos”, su primer disco de larga duración fue lanzado en marzo pasado en todas las plataformas digitales; integrado por 11 temas, de él se escuchan ya sencillos como “Ser humano”, “Eres”, “Miénteme” y “Vicio”.

“Tratamos en este disco de captar más esa onda setentera, ochentera, pero evolucionada, con nuestro mensaje, vibra y energía; surgió algo interesante. Nos ha sorprendido que ha gustado muchísimo y estamos muy contentos, ensayando para poder tocar el disco completo en vivo”, relató Mendoza.

Los temas, escritos por Mendoza tienen como tema central el amor y desamor.

“Las canciones las escribo pensando en mis propios conceptos y penas, pero son tan abiertas que encajan perfectamente en la vida de cualquiera. Son cuestiones de encuentros, desencuentros y cada quien las lleva a su realidad. Las hago muy ‘clavado’ en el concepto que siempre se aprende de los errores, que (en la pareja) hay veces que uno da más que otro y que simplemente tienes que encontrar tu energía compatible para seguir evolucionando y aprendiendo”, explicó.

Amar, perdonar, olvidar y evolucionar, porque a Mendoza habla en sus temas de energía, mantras, karma, espiritualidad en pos de la evolución integral.

Musicalmente, define la propuesta de Camilo Séptimo como rock/pop romántico, latino y universal. Sus letras, hablan de amor, del espacio, de las estrellas.

“Siempre he escrito así y es algo que se conceptualizó más con el trabajo y concepto en Camilo Séptimo”, detalló.

Venir al Ruido Fest

Camilo Séptimo se ha presentado en festivales musicales en México como el Vive Latino, el Corona Capital y el Coordenada.

La banda figura en el programa de los artistas que se presentarán en la tercera edición del Ruido Fest a realizarse del 7 al 9 de julio en el Addams/Medill Park de Pilsen.

En su caso, debutarán en Chicago el sábado 8 de julio. Aún no se ha revelado el horario de su actuación.

“Estamos súper emocionados de poder a salir y llevar nuestro arte y mensaje a otros lugares, a otros seres humanos. Ruido Fest nos parece súper interesante, super chido, algo evolutivo para aprender. En esta primera vez me quiero llevar una buena experiencia, he tratado de no averiguar mucho (de cómo es el festival) porque lo importante es vivirlo, sentir, aprender y compartir nuestra música”, compartió.

Para más información del festival visita www.ruidofest.com.