The Rolling Stones al descubierto en ‘Exhibitionism’

CHICAGO_ La primera exposición que documenta y muestra la historia de más de cinco décadas de la legendaria banda inglesa The Rolling Stones ya desembarcó en el Navy Pier.

Y dejará a los fanáticos de la banda como su célebre logotipo: Con la lengua de fuera.

Bautizada como “Exhibitionism”, un nombre que refleja la actitud deshinibida y de “chicos malos” que han proyectado los Stones desde sus inicios, la muestra pone ante los ojos del público la música, obra, arte, instrumentos y una que otra intimidad, de la banda integrada por Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts.

En más de 500 artículos se hace un conteo de las más de cinco décadas de carrera de la considerada “la banda de rock más grande del mundo”.

“Exhibitionism” es una selección que desnuda y muestra a la banda desde su propia perspectiva; estará abierta al público de Chicago a partir del 15 de abril hasta el 30 de julio.

Ileen Gallagher, curadora de la muestra y quien estuvo presente en el Navy Pier para la presentación previa para los medios realizada el 12 de abril, dijo a HOY que personalmente, comenzó a trabajar en la muestra 18 meses antes de su apertura en Londres, donde se presentó el año pasado.

“Nos reunimos con la banda y tratamos de entender qué querían hacer. (Así) empezamos a ensamblar un equipo de diseñadores, videógrafos y ver qué posibilidades teníamos. Fui a los archivos de los Rolling, vi todo y me reuní con muchos coleccionistas”, agregó Gallagher.

Quien llevó la dirección de cómo tenía que lucir “Exhibitionism”, fue el propio Jagger. “Tenía ideas muy claras de cómo quería que fuera; Mick tuvo la idea del filme en 3D y otros de los integrantes tuvieron la idea del apartamento”, relató.

Gallagher se refiere con esto último a una recreación que forma parte de la exhibición, del primer apartamento donde estuvo la banda, un sitio con una consola, discos de Muddy Waters, un fregadero con trastos sucios y botellas alrededor. También se recrea un estudio de grabación.

Moda, arte y satisfacción

En una pasarela de 70 vestuarios, se muestran los diferentes estilos y atuendos icónicos de la banda -como el que lució Jagger en el concierto “Stones in the Park” en 1969 y sus más atrevidos “jumpsuits”- y un reflejo de la evolución de su estilo y de la moda en general, así como la personalidad de cada integrante.

“Hay atuendos de cuando ellos compraban ropa en el barrio de Chelsea en Londres y sus novias eran sus estilistas; luego de su etapa ‘glam’, hasta atuendos de cuando comenzaron a trabajar con diseñadores como Alexander McQueen para crear todos esos vestuarios lujosos para sus giras”, recalcó la curadora.

De las obras de arte que se muestran en “Exhibitionism”, se destacan las litografías y óleos del artista Andy Warhol (1928-1989), ícono del pop art, que proyectan la imagen del grupo más allá de la música.

“Por más de 54 años han estado presentes; los Stones tienen un gran impacto en la cultura popular, ya sea en el arte, en el diseño, en la fotografía. Su música es fantástica, pero van más allá”, recalcó Gallagher.

Los Stones y el ‘blues’ de Chicago

Para Paul Natkin, el legendario fotógrafo local que ha capturado momentos icónicos de figuras del rock y quien ha girado con los Stones en varias ocasiones, que “Exhibitionism” esté en Chicago, tiene que ver con el origen de la banda.

“Chicago es la casa del blues y The Rolling Stones comenzaron su carrera por el blues. Las oficinas Chess Records (sello disquero que funcionó de 1950 1975 y que se especializó en los artistas del blues) estaba cerca de aquí (del Navy Pier) y cuando Mick y Keith se conocieron en una estación de tren, traían álbums de Chess Records bajo el brazo. Esto es un círculo completo”, recordó.

De sus años girando con los Stones, Natkin recuerda todo “borroso”. Había ocasiones dijo, que despertaba y no estaba seguro en qué ciudad estaba ni qué día era.

Parte de su historia fotográfica con los Stones forma parte de la exhibición

titulada “All-Access with Paul Natkin”, que está integrada por 30 fotografías y que está abierta de manera gratuita al público en el Festival Hall A del Navy Pier.

Sin embargo, las mejores imágenes no las tiene en fotografías, sino en sus recuerdos.

“De las cosas más divertidas no tomé fotos. Una noche Keith y yo estábamos jugando billar tras bastidores, en Los Ángeles. De repente llegaron dos tipos que querían jugar con nosotros. Eran David Bowie y Eric Clapton. Keith y yo jugamos contra ellos. Miraba a mi alrededor y pensaba ‘hay alquien que no pertenece aquí’, pero ellos me querían ahí”, recordó.

Natkin, quien dijo que en sus años mozos o se elegía a The Beatles o a The Rolling Stones, siempre estuvo del lado de Mick y compañía. “El cuarteto de Liverpool” no le convencía del todo.

“The Beatles eran muy limpios, con sus trajes bonitos y su pelo perfecto. Los Rolling lucían como si se acabaran de levantar y su música era cruda; son muy ‘cool’ y sus espectáculos son los más grandes del planeta; es como un circo cada noche”, recalcó.

Ese espíritu e historia, dice presente en”Exhibitionism”.

Exhibitionism

Cuándo: Del 15 de abril al 30 de julio

Dónde: Navy Pier -Festival Hall, terraza B-, 600 E. Grand Ave.

Admisión: $32-$35 para adultos; $25-$27 para estudiantes y personas de la tercera edad; $20-$22 para juniors, de 6 a 16 años.

Información: 312.977.1710, www.BICGroups.com o www.stonesexhibitionism.com