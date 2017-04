Rian Johnson debuta avance de “The Last Jedi”

NUEVA YORK (AP) — La Fuerza parece estar menguando en Luke Skywalker. En el primer adelanto de “Star Wars: The Last Jedi” presentado el viernes, Skywalker parece apesadumbrado. El avance de dos minutos, presentado por el director Rian Johnson como parte de las celebraciones por el 40 aniversario de Star Wars en Orlando, Florida, dio … Seguir leyendo Rian Johnson debuta avance de “The Last Jedi” →