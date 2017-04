“Fast and the Furious” se adueña de taquilla a nivel mundial

LOS ÁNGELES (AP) — El octavo capítulo de la serie “Fast and the Furious” está por convertirse en el estreno más taquillero de todos los tiempos a nivel mundial por encima de “Star Wars: The Force Awakens” y “Jurassic World”. “The Fate of the Furious” quizá captó el fin Semana Santa en todo el mundo … Seguir leyendo “Fast and the Furious” se adueña de taquilla a nivel mundial →