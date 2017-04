JLo y A-Rod donan útiles escolares en Dominicana

James Gunn escribirá y dirigirá “Guardians of the Galaxy 3”

LOS ANGELES (AP) — La saga especial de Marvel "Guardians of the Galaxy Vol. 2" no se ha estrenado y ya hay planes para una tercera parte. James Gunn anunció el lunes en Facebook que volverá para escribir y dirigir "Guardians of the Galaxy Vol. 3". Gunn también escribió y dirigió las primeras dos cintas.