Documental narra la vida del pionero musical Clive Davis

NUEVA YORK (AP) — Clive Davis celebró su legado con el estreno de un documental sobre su vida, y las actuaciones de algunos artistas a los que ayudó a convertirse en íconos, durante la noche inaugural del Festival de Cine de Tribeca.

Davis, de 85 años, dijo que era un sueño hecho realidad estrenar “Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives” en el Radio City Music Hall, pues creció en Brooklyn y no visitó Manhattan hasta los 13 años.

El magnate de la música fue todo sonrisas en el evento del miércoles por la noche mientras luminarias como Aretha Franklin, Carly Simon, Barry Manilow y Earth, Wind & Fire took subían al escenario a rendirle homenaje.

“Todos están frescos por no haber cantado en la ceremonia de investidura”, dijo Robert De Niro, cofundador del festival, antes de que comenzara la película, arrancando risas y aplausos de la audiencia.

Jennifer Hudson bajó del escenario para bailar con el público mientras interpretaba el clásico de Whitney Houston “I Wanna Dance With Somebody”.

“¿Dónde está Clive?”, gritó la cantante, y Davis recibió vítores de la multitud cuando se puso a bailar.

Cuando Franklin, que cerró el espectáculo, interpretó “Natural Woman”, señaló a Davis y cantó en inglés “él me hace sentir”, en lugar de “tú me haces sentir”, “como una mujer natural”. También calificó a su colaborador de años como un “líder” y un “humanitario”.

Otros compartieron el mismo sentir en la pantalla. “The Soundtrack of Our Lives”, dirigido por Chris Perkel, es una mirada a la vida personal y profesional de Davis. Muestra que perdió a sus padres mientras cursaba estudios de pregrado en la Universidad de Nueva York y que luego asistió a la escuela de leyes de Harvard. Después de trabajar como abogado para Columbia Records, fue promovido a presidente en 1967, pese a que entonces no deseaba una carrera en la música.

“No tenía noción de que la música sería la pasión de mi vida”, dijo Davis en una entrevista con The Associated Press el martes desde su oficina en el nuevo edificio de Sony en Manhattan. “No tenía dinero cuando mis padres murieron, así que terminé mis estudios con becas. Iba a ser abogado”.

Dijo que ver el documental le resultó algo difícil, en especial las escenas con Houston, quien murió en el 2012.

“Fue muy emotivo ver que los artistas con los que trabajé hace 20, 30, 40 años tienen los mismos recuerdos vívidos de cómo nos relacionábamos, en lo que trabajamos y los asuntos que surgieron”, dijo. “Ciertamente ofrece un retrato muy convincente de la relación que tuve con Whitney Houston y por supuesto que eso tiene un impacto emocional, además de que muestra lados de Whitney que nadie había visto antes”.

Davis llegó a ser el ejecutivo musical más popular del mundo al descubrir talentos como Houston, Alicia Keys y Manilow y crear segundos actos para leyendas como Franklin y Carlos Santana. Incluso tuvo un papel importante en las carreras de Bruce Springsteen, Janis Joplin y Billy Joel.

“¡Qué película!”, gritó Manilow antes de cantar algunos de sus éxitos más populares.

Entre otros intérpretes estuvieron Kenny G y Dionne Warwick, quien fue ovacionada de pie tras alcanzar una nota alta. Whoopi Goldberg fungió como maestra de ceremonias entre las actuaciones.

“No importa por quién hayan votado, luchen por las artes en las escuelas por favor”, dijo a los presentes. “Esto está en nuestras manos ahora”.

Davis fundó Arista Records en 1975 y J Records en el 2000. Su documental estará disponible en Apple Music.

http://www.clivedavis.com/