RumboARuidoFest : Ruido Rosa o la belleza natural del rock

CHICAGO_ Con una propuesta musical que va por la línea del rock clásico, con riffs y esos sonidos que evocan a las pioneras de la escena como Suzi Quatro y The Runaways, el grupo mexicano Ruido Rosa vuelve a demostrar que la feminidad y el rock hacen buena mancuerna.

Integrado por Alejandra Moreno (voz), Daniela Sánchez (guitarra), Carla Sariñana (bajo) y Alis Emerson (batería), el grupo se formó en 2005 en la Ciudad de México.

En 2010 lanzaron su primer EP homónimo producido por Diego Solórzano (Rey Pila) y co-producido por Guido Laris; ese año también fueron la banda telonera de los conciertos de Kiss en su gira por México.

Al año siguiente participaron en festivales como el festival South by Southwest (SXSW), el Vive Latino y el Corona Capital.

Giras, videos, sencillos y sesiones musicales, han sido su vía para hacer ruido en la escena independiente del rock mexicano.

Serán “rosas” pero no por las típicas asociaciones que se hacen con ese color como lo más romántico, cursi, tierno o débil.Esta tonalidad de rock rosa se asocia más con el compromiso de hacer música y hacerla bien.

Este 2017, año que alistan el lanzamiento de nueva música, dijeron presente en “Casa de Ruido” el showcase de Ruido Fest en SXSW el 15 de marzo, y debutarán en la tercera edición del festival, a realizarse del 7 al 9 de julio.

“Estamos contentas que más gente nos conozca en otros lugares; Chicago es de nuestras ciudades favoritas, hemos ido a (al festival) Lollapalooza como fanáticas y ahora, más que contentas de presentarnos en Ruido Fest”, dijo Alejandra Moreno a HOY en entrevista telefónica.

“Casa de Ruido”, agregó, les sirvió como preparación rumbo al festival donde tocarán el 9 de julio.

Del evento han escuchado buenos comentarios y referencias de bandas como Zoé, que se presentó en la primera edición.

Belleza, actitud y rock

Al principio de su carrera a las chicas de Ruido Rosa les hacían comentarios en referencia a su aspecto físico, o que eran “muy fresas” para hacer rock.

“Como si no pudiéramos tocar rock. A mí me da risa porque es como si hubiesen juzgado a The Beatles por cómo se veían y se vestían, o como si nosotras estuviéramos jugando. Al principio cuando no nos conocían, tendían a juzgarnos más. Ya cuando nos vieron en escena se dieron cuenta qué era la banda. Sí sentimos que tenemos que empujar un poco más, desafortunadamente tener que mostrar nuestro valor cuando otras bandas pasan sin filtro”, agregó la vocalista.

Las ganas de hacer música, de rocanrolear y sumar experiencias que han ayudado a su crecimiento musical -como fue abrir los conciertos de Kiss cuando sólo tenían un demo- le ha permitido a Ruido Rosa consolidarse como banda.

Moreno destacó que cuando se presenten en Ruido Fest, esperan ya tener el primer sencillo del próximo material que es producido por José Pablo Ibarra y Patricio Dávila del dúo Mylko, que también actuará en el festival el 9 de julio.

“Vamos a sacar otro compilado de canciones que vaya a ritmo de la forma en que se consume música. Lo que necesita la gente de nosotros es música”, dijo.

Por lo pronto, ya tienen disponible el nuevo sencillo, “Persona” y prometen prender al público con sus sencillos como “Miedo a caer”, “Dentro”, “Nada” o “Consecuencias”.

A pesar de llevar el rock como bandera, Ruido Rosa no pone límite a su sonido ni donde puede cambiar si es algo que va en pos de su evolución y sorprender a todos aquellos que las quieran limitar.

“No hemos encasillado el sonido de Ruido Rosa, nos encanta porque eso nos da libertad y cada una tiene sus gustos; sí, nos gustan mucho los riffs y cosas que en vivo son muy divertidas. La mezcla de sonidos nos gusta, que no se nos defina por una sola cosa”, aseguró Moreno.

Para más detalles del festival, visita wwww.ruidofest.com.