Qué ver en C2E2 2017

CHICAGO_ Como una gran fiesta infantil de disfraces donde los asistentes tienen la oportunidad de ser por unos instantes, los superhéroes que admiran, la Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) reúne no sólo a fanáticos de las historietas, también a artistas, empresarios y figuras relevantes de la cultura popular.

Este año el desfile de disfraces, el cosplay y recreaciones de anime tendrá lugar del 21 al 23 de abril en el McCormick Place; el evento es el epicentro para adquirir nuevos artículos para aumentar las colecciones particulares o simplemente observar los disfraces. Además, de ver demostraciones, presenciar paneles con los invitados especiales y pagar por un autógrafo.

Estos son algunos de los invitados que no te puedes perder.

La última visita de Stan Lee

El legendario co-creador de los personajes más importantes del mundo de las historietas -llámese Spider-Man, The Avengers y los X-Men- estará presentándose por última vez en C2E2.

Lee estará firmando autógrafos el 21 de abril de 12:45 a 2 p.m.; para esto se requiere pagar $100 por su autógrafo o $100 por tomarse una foto. Sólo se acepta efectivo y no se permitirán los selfies.

Los niños de ‘Stranger Things’

Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Michael) y Gaten Matarazzo (Dustin) de la serie de ciencia ficción creada por Netflix y situada en la década de los 80, estarán el 23 de abril en la expo realizando firmas de autógrafos y participando en paneles.

Millie Bobby Brown se presentará de 12:15 a 1:15 p.m. en el Main Stage para hablar de los monstruos de Maple St., compartir algunos de los secretos e historias detrás de la serie, curiosidades de la filmación y hasta de waffles, la comida favorita de su personaje.

En tanto, los chicos pondrán a prueba sus habilidades en los videojuegos de la década de los 80 en el Live Stage de 2:30 a 3 p.m.

Vincent D’Onofrio

El actor que en su carrera ha interpretado a extraterrestres, magos, detectives y asesinos en serie, se presentará el 23 de abril en el main stage de 11 a 12 p.m. para compartir sobre sus experiencias.

Rey Misterio

El luchador se presentará el 23 de abril de 11:30 a 11:45 a.m. como parte del panel “Inside The Ring With ‘Lucha Underground’”, junto a Johnny Mundo, Melissa Santos, Tanya, Vampiro y Chris DeJoseph

Esta será una mirada al programa semanal de televisión que se centra en la lucha libre y que emite el canal El Rey Network. Ese mismo día, de 4 a 5 p.m. también se hará la presentación-panel “Welcome to Lucha Underground”.

C2E2: Chicago Comic & Entertainment Expo

Cuándo: del 21 al 23 de abril; horario viernes y sábado de 10 a.m. a 7 p.m. y domingo de 10 a.m. a 5 p.m.

Dónde: Edificio sur del McCormick Place, 2301 S. Lake Shore Dr.

Admisión: Pases por día (adultos), $30 el viernes, $40 el sábado y $35 para el domingo.

Información: www.c2e2.com

