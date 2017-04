“The Fate of the Furious” mantiene la cima en taquilla

“The Fate of the Furious” se mantiene primero en taquilla

LOS ANGELES (AP) — “The Fate of the Furious” quedó de nuevo en primer lugar de taquilla. Cálculos de estudios divulgados el domingo indican que la octava película de la franquicia “Fast and the Furious” recaudó 38,7 millones de dólares durante el fin de semana. Los nuevos estrenos no fueron competencia para la cinta de … Seguir leyendo “The Fate of the Furious” se mantiene primero en taquilla →