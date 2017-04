Autoridades: Erin Moran probablemente murió de cáncer

“The Fate of the Furious” mantiene la cima en taquilla

LOS ANGELES (AP) — “The Fate of the Furious” se mantuvo en el primer lugar de taquilla al dejar atrás a la nueva cinta de suspenso “Unforgettable” y al drama histórico “The Promise”. La octava película de la franquicia “Fast and the Furious”, de Universal Pictures, recaudó 38,7 millones de dólares durante el fin de … Seguir leyendo “The Fate of the Furious” mantiene la cima en taquilla →