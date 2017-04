“The Fate of the Furious”, nuevamente la más taquillera

LOS ÁNGELES (AP) — "The Fate of the Furious" fue la película con mayor ingreso de taquilla por segunda semana consecutiva con 38,4 millones de dólares, para sumar una recaudación total en Estados Unidos y Canadá de 163,3 millones. Se espera que a nivel mundial supere los 1,000 millones de dólares esta semana.