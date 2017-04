Muere director de “El silencio de los inocentes”

NUEVA YORK (AP) — Jonathan Demme el ecléctico y entusiasta director detrás de las cintas galardonadas con el Oscar de “El silencio de los inocentes” y “Filadelfia”, así como responsable del aclamado filme sobre los Talking Heads “Stop Making Sense”, murió a los 73 años.

Su publicista Annalee Paulo dijo que Demme falleció el miércoles por la mañana en su apartamento de Nueva York rodeado por su esposa Joanna y tres hijos. Demme murió por complicaciones de cáncer de esófago.

El director comenzó a hacer cine de bajo presupuesto con Roger Corman como maestro a comienzos de la década de 1970. “El silencio de los inocentes”, el thriller de 1991 protagonizado por Anthony Hopkins como Hannibal Lecter y Jodie Foster como una oficial del FBI lo llevó a la fama. La película arrasó en los Oscar, a Demme le dio la estatuilla de mejor director, a Hopkins y Foster de mejor actor y actriz, respectivamente, y finalmente se llevó el gran premio de mejor película.

Sin embargo “El silencio de los inocentes” era una rareza en su filmografía, que incluía comedia, drama y música con filmes como “Something Wild”, “Rachel Getting Married” y “Neil Young Trunk Show”.

“Filadelfia”, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, fue la primera gran película de Hollywood en confrontar la crisis por el sida en la década de los 90. Le valió un Oscar a Hanks como mejor actor y a Bruce Springsteen por la conmovedora canción original “Streets Of Philadelphia”.

El año pasado Demme estrenó su última película de conciertos: “Justin Timberlake and the Tennessee Kids” en Netflix. Timberlake, un admirador de “Stop Making Sense”, buscó a Demme para dirigirla.

“He llegado a pensar y sentí esto cuando hicimos ‘Stop Making Sense’ que algo en la música en vivo es como la forma más pura de cinematografía”, dijo Demme a The Associated Press. “No hay un guion de qué preocuparse, no es un documental, así que no hay que pensar hacia dónde va la historia y qué se puede usar. Simplemente es ‘aquí están los músicos’. Aquí están los bailarines, el telón sube. Ellos lo hacen y tenemos que responder de la mejor manera posible a lo que están haciendo ahí”.

Demme hizo numerosas películas con Neil Young (“Heart of Gold”, “Neil Young Journeys”), una película con el cantautor Robin Hitchcock (“Storefront Hitchcock”) y un documental sobre los monólogos del actor Spalding Grey (“Swimming to Cambodia”).

“Jonathan nació siendo un cineasta, amaba a la gente y amaba filmarla. Ya fuera ficción o documental, capturó tantas vidas y atisbos de tantas vidas y las enmarcó para que otros las disfrutaran”, dijo Hitchcock. “Jonathan era un verdadero guardián de almas y ahora debemos celebrar eso”.

Recientemente Demme dirigió un episodio del drama policiaco de Fox “Shots Fired”, que sería transmitido el jueves. También completó una película para el Salón de la Fama del Rock and Roll que será estrenada el 1 de julio.

El periodista de The Associated Press Mesfin Fekadu contribuyó con este despacho.