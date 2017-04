Amor después de los 30

CHICAGO_ Dos comedias románticas que reflejan las relaciones amorosas después de los 30, se proyectan en la trigésimo tercera edición del Festival de Cine Latino de Chicago que está en cartelera hasta el 4 de mayo.

“Los modernos” (Uruguay) y “Locos de amor” (Perú), pese a ser muy distintas en su trama, abordan un tema común: El miedo al compromiso y al amor, ese que llega o no, después de ya pasados los 30 y 40 años -de esa generación ya catalogada como de “chavo rucos”-.

Los personajes de ambos filmes se enfrentan a la partida de la juventud despreocupada para darle paso, quieran o no, a la madurez y la supuesta estabilidad que esta trae como estafeta.

‘Los modernos’: Amar ¿sin compromiso?

Dirigida y protagonizada por Mauro Sarser, cuenta la historia de Fausto (Sarser) y Clara (Noelia Campo), una pareja que además de su vínculo amoroso, los une una amistad y una relación laboral.

Ella es una productora de televisión divorciada y madre de dos hijos; él un director de video-cine sin compromiso.

Lo que parecía ser una relación pasajera o de “rebote” para ambos se torna en algo serio pero que al final, por no querer lo mismo, se termina.

Nuevos intereses amorosos llegan a sus vidas que los emocionarán y los harán vivir experiencias nuevas -una actriz pretenciosa para Fausto, una fotógrafa lesbiana para Clara-.

Sin embargo, entre Fausto y Clara existe un vínculo que los hace regresar y que es más que la costumbre. “Es normal que ciertas cosas te pasen con una persona”, le dice Clara a Fausto en uno de los diálogos.

Filmada en blanco y negro -quizá para darle ese tono melancólico y romántico-, la película tiene una duración de dos horas y catorce minutos y el que lleva la voz principal es Fausto que cualquier situación la lleva al extremo de la autocrítica y la reflexión.

Sin embargo, es el personaje de Clara el que aborda otros matices en su rol de mujer libre.

Ella por el cierto poder que tiene en su campo de trabajo, es vista de manera distinta por sus compañeros, por esa “rara” combinación de ser inteligente y guapa.

“Que una mujer como tú esté libre, siempre es una noticia importante”, le dice un colega que intenta conquistarla

“¿Que esté libre? Suena como si fuera un taxi. No es que me quiera poner trascendente, pero en realidad, nunca sentí que no fuera libre, fui libre de estar con quien quería y ahora soy libre de estar sola”, responde.

El tipo en cuestión también le dice que Fausto no es hombre para ella.

“No representa un desafío para vos, no tienes que conquistarlo. A tu lado tiene que haber un hombre a tu altura. Fausto es muy culto, muy brillante, pero no tiene principios, para venderse él, baja al otro”, le dice.

Sin tornarse existencialista, “Los modernos” logra narrar esas desventuras amorosas o los acuerdos de las nuevas relaciones, las de adultos jóvenes que no van de acuerdo a la frase “vivieron felices para siempre”.

‘Locos de amor’: Un musical estilo Perú

Con canciones de Camilo Sesto, Pimpinela, Marco Antonio Solís, José Luis Perales, Ana Gabriel, José Luis Rodríguez “El Puma” y Ricardo Montaner, este filme es una especie de “Mamma Mía” a la peruana.

Dirigida por Frank Pérez Garland, esta comedia musical logró ser un éxito en taquilla el año pasado en Perú, donde según el Diario El Comercio, superó el millón de espectadores al mes de su estreno.

En el elenco figuran actores reconocidos en dicho país, como Giovanni Ciccia, Gianella Neyra, Carlos Carlín y Rossana Fernández Maldonado.

Es la historia de cuatro mujeres que tienen que lidiar con el amor, la infidelidad, el divorcio y hasta un embarazo inesperado.

Los momentos de drama se matizan con la interpretación de los personajes de ese cancionero romántico-dramático, lo que garantiza la risa.

Los modernos

Cuándo: 26 de abril, 7:30 p.m., y 4 de mayo, 8:15 p.m.

Locos de amor

Cuándo: 26 de abril, 8:15 p.m., y 30 de abril, 4 p.m.

Dónde: AMC River East 21, 322 E. Illinois St.

Admisión: General $13, estudiantes, miembros del ILCC y personas de la tercera edad, $10

Información: www.chicagolatinofilmfestival.org