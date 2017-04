El reto de Eugenio Derbez con ‘How to Be a Latin Lover’

Salma Hayek (Sara) y Eugenio Derbez (Máximo) en una escena de ‘How to Be a Latin Lover’. PANTELION FILMS | CORTESÍA

CHICAGO_ Nervioso y emocionado. Así se encontraba Eugenio Derbez hace un poco más de una semana, cuando visitó la ciudad para promocionar su nuevo filme “How to Be a Latin Lover”, que estrena en cines este 28 de abril.

Aunque ha actuado en otros filmes después de “Instructions Not Included” (2013) película que escribió, protagonizó y dirigió y que es hasta la fecha, la cinta en español más taquillera en EEUU -recaudó cerca de 100 millones de dólares, según datos-, “How to Be a Latin Lover” es con la que el actor y productor mexicano le apuesta a muchos logros.

Si bien no la dirige ni escribe, sí la produjo.

“Estoy muy nervioso por varias razones (…). Es mi siguiente película después de ‘Instructions Not Included’. Llevo dos años y cachito trabajando y dedicado al cien por ciento. (Tengo) nervios porque es mi primer estelar en inglés y de esto depende mucho mi carrera en este país, pero confío mucho en que la gente la vaya a ver, está muy divertida. Aquí no los voy a hacer llorar como en ‘Instructions’, van a reírse muchísimo”, dijo a HOY en entrevista.

En el filme Derbez interpreta a Máximo, un gigoló que luego de veinticinco años de matrimonio con Peggy (Renée Taylor) -quien es mucho mayor que él y millonaria- pasa de vivir rodeado de lujos a perderlo todo, cuando ella lo deja por un vendedor de autos mucho más joven (Michael Cera).

Solo, sin dinero y sin ningún oficio más que seducir a mujeres mayores, Máximo se ve en la necesidad de irse a vivir con su hermana Sara (Salma Hayek) y el hijo de ésta, Hugo (Raphael Alejandro).

En la interacción familiar Máximo aprenderá a valorar a la familia, intentará darle lecciones a su sobrino de cómo ser un “Latin Lover” y de paso, buscar a otra mujer que lo mantenga.

El elenco lo completan Raquel Welch, Rob Lowe, Kristen Bell, Rob Riggle y Linda Lavin; hay participaciones especiales de los hijos de Derbez, Vadhir -como la versión joven de Máximo- y José Eduardo, así como de Omar Chaparro.

La dupla con Salma y el encanto de Raphael

Si bien la mayor parte de los diálogos de la película son inglés, cuando los personajes de Derbez y Hayek interactúan, hablan en español.

Entre los actores sobresale en pantalla la camaradería y la química de compañeros.

“Hacía mucho que Salma no actuaba en español y me lo dijo, que se sentía comodísima. Me parece que es una de sus mejores actuaciones, se le ve fresca y natural”, recalcó el actor.

Y vaya que está cómoda; Hayek hasta canta y baila en versión salsa el tema de “El triste”, escrito por Roberto Cantoral y éxito en la voz de “el príncipe de la canción”, José José.

Por otro lado, la relación que el personaje de Eugenio tiene con el de Raphael Alejandro -al que define como un actor maravilloso- le da chispa al filme, que aclaró el actor, pese al título, es para toda la familia.

“Máximo es un tío irreverente que no sabe cómo educar a un niño y le da clases para ‘ligarse chavas’. El niño no sabe de qué le está hablando”, agregó.

El precedente de ‘Instructions’

Sin intentar medirse con el fenómeno en taquilla que fue “Instructions Not Included”, Derbez está consciente que dicho filme fue el que demostró y comprobó el poder en taquilla de los latinos en EEUU.

“Se creía que los latinos no iban al cine. ‘Instructions’ demostró que cuando se le da a la gente el producto correcto, con los actores que quieren ver, con una historia que conmueve y hace reír, la gente responde, sólo es cuestión de darle lo que quiere”, recalcó.

Por eso destacó la importancia que el público acuda al cine a ver “How to Be a Latin Lover” durante el primer y segundo fin de semana que esté en taquilla, que es lo que impera en Hollywood.

“Es importante que la apoyen no sólo porque se van a divertir, sino porque al apoyar la película, y si hace historia, hacemos historia todos como latinos; (así) demostramos la fuerza que tenemos como comunidad y eso va a hacer que los ojos de Hollywood y EEUU estén sobre nosotros, porque es una película norteamericana protagonizada por dos latinos”, agregó.

El muro, ‘una reverenda estupidez’

Radicado en EEUU, Derbez dijo que actualmente los latinos viven “tiempos difíciles” en el actual mandato del presidente Donald Trump, comparando la situación actual con la dictadura alemana de Adolfo Hitler durante el siglo pasado.

También se expresó sobre la construcción del muro entre la frontera de EEUU y México.

“Es absurdo que haya tanta censura, tanto racismo. Mientras pueda levantar la voz por mi gente, lo voy a hacer, nunca he tenido miedo. Lo del muro es una reverenda estupidez; les va a costar todo el dinero del mundo y lo único que va a pasar es que le van a dar mucho trabajo a los mexicanos. (Y) finalmente vamos a encontrar la manera de brincarlo”, aseguró.

De la situación de México expresó que dicho país vive una etapa “terrible” en violencia y seguridad, y que esa la razón por la que los mexicanos salían del país huyendo.

“Es de las peores etapas que me ha tocado vivir”, recalcó.

Para luchar contra el malestar social tanto en EEUU como en México, Derbez destacó que la “mejor arma” que se tiene es el trabajo.

“Trabajar como solo los latinos podemos. Nadie trabaja como nosotros, somos gente genuina, honesta, buena”, destacó.

Luego de “How to Be a Latin Lover”, Derbez protagonizará junto a Anna Faris el remake de “Overboard”, filme que en 1987 protagonizaran Goldie Hawn y Kurt Russell.

Otro plan es retomar en algún momento, hacer una serie en español con sus personajes célebres como Aarón Abasolo, Eloy Gamenó, Armando Hoyos, Julio Esteban, el Súper Portero y El lonje moco.

