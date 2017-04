Muestran la cultura y activismo de Pilsen

CHICAGO_ La iniciativa “My Neighborhood: Pilsen”, del canal WTTW | Chicago PBS explora las complejidades, desafíos y voces que conforman el rico y histórico mural de dicho barrio.

El proyecto tiene como su pieza principal el documental de 60 minutos así como una iniciativa digital disponible en el sitio web www.wttw.com/myneighborhood que le brinda a los espectadores una mirada íntima dentro de la comunidad de Pilsen.

La historia del barrio que se presenta en el documental, trata temas como la educación, el activismo basado en la fe, la asistencia sanitaria, la vivienda, la inmigración, los empleos y el futuro de la juventud del barrio. Todos los temas son abordados de frente por aquellos que viven, respiran y trabajan para encontrar soluciones a estos problemas locales y nacionales: los propios residentes de Pilsen.

“Estamos honrados por tener la oportunidad de contar la historia del barrio de Pilsen no solamente a la comunidad de Chicago, sino a toda la nación”, destacó Daniel Schmidt, presidente y director general de WTTW en comunicado.

“Las historias destacadas en este proyecto son muy familiares para muchas comunidades en todo el país, tocando en retos clave como lo son la inmigración, la inversión en la comunidad y más”, agregó.

En el documental se presentan en entrevista, los perfiles de individuos como Raúl Hernández, organizador comunitario y co-fundador del Proyecto Resurrección; Lauren Ángeles, coordinadora de Centro Médico Alivio; Diana Galicia, propietaria del café La Catrina, y el artista Gilberto Sandoval -conocido como “Grubs-entre otros.

También se muestran recintos como el café Jumping Bean, Museo Nacional de Arte Mexicano y los distintos murales que sobresalen en el barrio.

El documental, será transmitido este 27 de abril a las 7 p.m. por WTTW HD y a las 10 .m. por WTTW Prime; por WTTW Prime el 28 de abril a las 6 a.m. y 12 p.m.; el 30 de abril a las 10 a.m. y 3 p.m. por WTTW HD, y por Univision Chicago a las 10 a.m.